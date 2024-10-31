康芮來襲網友急徵2車位「日租8000」　網諷：不如被拖吊

▲強颱康芮來襲，有網友上網PO文，「急徵透天車位2個，不能淹過水的區域，一天8000元」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

強颱康芮來襲，不少高雄人想起淹水慘痛的回憶，有網友急忙上網PO文，「急徵透天車位2個，不能淹過水的區域，左營，一天8000元」。引來不少網友笑回「停拖吊場都不用8000元。」信義房屋專家表示，若要保障淹水賠償，雙方責任要先釐清。

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高雄連續2個颱風，凱米、山陀兒強風暴雨讓不少民眾餘悸猶存，原PO在臉書《高雄大小事》PO文，表示急徵透天車位2個，不能淹過水的區域，並指定左營區，願意一天8000元承租，若換算成計時收費，光是單一平面車位1小時就收費高達166元，還比高雄一般高費率車位貴上2.7倍。

PO文一出引來不少網友急問「怎麼聯絡？」也有網友開玩笑建議原PO「停拖吊場都不用8000元，還沒看過拖吊場淹水的，繳費的櫃檯口水是很多。」還有網友妙回「停我家客廳，大樓有電梯可以駛進來，限小孩跑車。」

▲高雄連續2個颱風，凱米、山陀兒強風暴雨讓不少民眾餘悸猶存，有民眾擔心這次康芮又淹水。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，若擔心高雄這次颱風又淹水，想承租1個不淹水的空間，作為停車使用，由於透天整棟都是屬於屋主，平面車位產權當然可以出租，租賃內容則由雙方決定，願意付出高於行情的租金也沒問題。

不過仍建議屋主，因為沒淹水的區域很籠統，範圍難以舉證，今年沒淹過水，也不保證這次颱風不會淹水，因此後續責任要先釐清，先確認淹水是否需要屋主負責？是否需要保障不淹水，否則會有淹水求償？

周清源說：「至於出租前，賠償範圍、金額雙方都可以協商，否則一旦出現糾紛反而得不償失。」

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