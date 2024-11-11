不管不顧景氣寒冬　北台中4大案總銷300億進場試水溫

▲北台中4大案即將進場「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在央行出手第七波管制滿月後，台中11月預售市場推案合計總銷達300億元、北台中4大案即將進場，包含「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」，也被業界視為，考驗台中房市景氣的指標風向球。

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其中，位於單元十二、南興公園第一排的「雙橡園2045」，日前已搶先開始「密賞」，過去經常創造未公開就完銷的雙橡園開發，此次的動向依然成為市場風向球。

位於敦富八街、南興路1513坪角地、規劃建築27層樓高的「漢宇SKY VISION」，基地距離捷運綠線G0北屯總站僅260公尺左右，也受到注目。

寶輝建設於北屯14期「美和段」計劃開發近4000坪的3塊土地，以系列作品「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」推出、規劃30、45、55坪多元客製化產品，總銷高達100億元。

區域 案名 基地面積 規劃 總銷 單元十二 雙橡園 2045 2045 坪 50、60、100 坪 70 億 14 期仁平段 惠宇 MY PARK 1439 坪 32、40、52 坪 40 億 北屯機捷特區 漢宇 SKY VISION 1513 坪 38~49 坪 85 億 14 期美和段 寶輝 GREEN PARK 1100 坪 - - 14 期美和段 寶輝 WATER PARK 1500 坪 30、45、55 坪 100 億 14 期美和段 寶輝 SKY PARK 1250 坪 - -

惠宇建設則是繼14期洲際段推出「惠宇THE GRAND」後，趁勢搶先推仁平段新案「惠宇MY PARK」，規劃32~52坪，業界推估該案均價也將突破7字頭。

代銷業者邱元志指出：「近期不少案場來客數以及成交量都回歸平淡，以自住角度做規劃、堅持公設細節、合適坪數的社區規劃，將回歸成為自住剛性買盤的主力。」

▲北屯匯聚了許多房市題材，長期具房價堆疊性，但同時交屋大軍來襲，專家認為應注意賣壓問題。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴就直言：「北屯匯聚許多房市題材，加上重劃區如機捷特區、14期重劃區區內有大量素地待開發，具房價堆疊性。」不過，他也表示：「但整體大北屯地區，下半年進入大量交屋潮，預計有3000戶量體即將完工，龐大交屋潮成為賣壓指標之一，是否續旺則有待時間觀察。」

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