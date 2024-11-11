ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不管不顧景氣寒冬　北台中4大案總銷300億進場試水溫

▲▼ 雙橡園12單基地2054 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台中4大案即將進場「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在央行出手第七波管制滿月後，台中11月預售市場推案合計總銷達300億元、北台中4大案即將進場，包含「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」，也被業界視為，考驗台中房市景氣的指標風向球。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

其中，位於單元十二、南興公園第一排的「雙橡園2045」，日前已搶先開始「密賞」，過去經常創造未公開就完銷的雙橡園開發，此次的動向依然成為市場風向球。

位於敦富八街、南興路1513坪角地、規劃建築27層樓高的「漢宇SKY VISION」，基地距離捷運綠線G0北屯總站僅260公尺左右，也受到注目。

寶輝建設於北屯14期「美和段」計劃開發近4000坪的3塊土地，以系列作品「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」推出、規劃30、45、55坪多元客製化產品，總銷高達100億元。

區域 案名 基地面積 規劃 總銷
單元十二 雙橡園 2045 2045 坪 50、60、100 坪 70 億
14 期仁平段 惠宇 MY PARK 1439 坪 32、40、52 坪 40 億
北屯機捷特區 漢宇 SKY VISION 1513 坪 38~49 坪 85 億
14 期美和段 寶輝 GREEN PARK 1100 坪 - -
14 期美和段 寶輝 WATER PARK 1500 坪 30、45、55 坪 100 億
14 期美和段 寶輝 SKY PARK 1250 坪 - -

惠宇建設則是繼14期洲際段推出「惠宇THE GRAND」後，趁勢搶先推仁平段新案「惠宇MY PARK」，規劃32~52坪，業界推估該案均價也將突破7字頭。

代銷業者邱元志指出：「近期不少案場來客數以及成交量都回歸平淡，以自住角度做規劃、堅持公設細節、合適坪數的社區規劃，將回歸成為自住剛性買盤的主力。」

▲▼北屯區,台中,捷運經濟,機捷特區,漢宇建設,最高樓,房價,最速重劃區,林友寒 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯匯聚了許多房市題材，長期具房價堆疊性，但同時交屋大軍來襲，專家認為應注意賣壓問題。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴就直言：「北屯匯聚許多房市題材，加上重劃區如機捷特區、14期重劃區區內有大量素地待開發，具房價堆疊性。」不過，他也表示：「但整體大北屯地區，下半年進入大量交屋潮，預計有3000戶量體即將完工，龐大交屋潮成為賣壓指標之一，是否續旺則有待時間觀察。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：預售房市台中北台中房地產新建案

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

廍子重劃區「家樂福超市」開幕不到1年　房東1.78億求售店面

3月份才風光開幕的「家樂福超市北屯總太店」、獨棟佔地2層樓共計500坪，就坐落於廍子重劃區總戶數937戶的社區「總太2020」之間，而房東其實就是其開發商富華創新（3056），近期該店面開價1.788億元求售，信義房屋專家表示投報率超過2％。

1小時前

不管不顧景氣寒冬　北台中4大案總銷300億進場試水溫

在央行出手第七波管制滿月後，台中11月預售市場推案合計總銷達300億元、北台中4大案即將進場，包含「雙橡園2045」、「惠宇MY PARK」、「漢宇SKY VISION」、「寶輝Park」，也被業界視為，考驗台中房市景氣的指標風向球。

2小時前

金龍風暴發酵？　網友瘋傳：台南漏夜排隊案「平轉戶釋出」

近年房市買氣熱，全台多地上演排隊買房，甚至抽籤、鎖房、秒殺等現象，引來央行出手祭出信用管制，買氣急速冷卻，連前幾年台南曾經漏夜排隊的預售案，現在都出現平轉釋出，被網友笑稱，金龍Lesson效應剛開始而已。

2小時前

42年前「永和小豪宅」銷售DM曝光　每坪開價7萬元

40多年前永和建案廣告DM照曝光，附有許多相當具時代感的資訊，像是福和橋即將通車、緊鄰國華與樂華戲院等等。在那個年代，大樓型態建案相對稀少，DM也強調該案是「豪華名門高級住宅」，每坪售價7萬元，而現在中古房價已增值7倍。

3小時前

北市社宅淪「豪車停車場」　議員轟3亂象住戶租不到

台北市議員陳宥丞10日表示，北市不少開放承租的社會住宅中，大約每2個承租戶才能租到1個汽車位，與社宅鼓勵青年家庭生育的理念背道而馳，呼籲北市府重新擬定承租條件，讓有生育家庭優先承租車位。

13小時前

伴侶秘密買房5年！女問「為何不說」　他狠甩封鎖：那是我的錢

國外一名女子在網路上認識一名大他5歲的男子，6個月後發現懷孕，就這樣為他生下一對雙胞胎女兒，生活將近10年。然而當她走進他的辦公室才發現，他5年前以自己的名字秘密買下一間房子，當她面對面詢問為何不告訴她時，他負氣收拾行李離去，甚至沒有和女兒們道別，直說「我沒做錯什麼」、「我用的是我的錢」，把她拋棄。

18小時前

購屋小白第1次買房「無電可用」！被回1句傻了：請共體時艱

7月就交屋了，已經過4個月卻無法入住！有購屋小白近日無奈表示，建商承諾的通電日期是7月22-23日左右，但因為友附近鄰居不同意線路經過，所以無法送電，可讓他生氣的是，完全沒有感受到建商的處理誠意，「僅不斷回覆請住戶『共體時艱』」，相當無奈。

20小時前

嘉義市公辦都更「1坪54萬元」　議員憂高房價定錨

嘉義市議會8日進行定期會工作報告，議員王浩質疑市府公辦都更案1坪最高達54萬元，恐造成高房價定錨效應；市府都發處表示，都更在市中心，高房價是市場預期，尊重機制。

20小時前

看房前要先「同意開價」簽意向書！他一聽售價心涼了：好難

近年房價居高不下，房市也相當火熱，前陣子更是有相當瘋狂的看房潮。馨傳不動產執行長何世昌就分享友人故事，對方跟他抱怨，家族中有晚輩在一段時間前預約了一個建案，卻一直等不到回應，受不了便主動聯繫。結果建商稱，要看房得先同意售價，並簽意向書，可一聽到售價，令人瞬間心涼。

21小時前

已付一成！他翻合約書慌了「沒交屋日」求解約　內行也喊怪

最近有買房族求助，買房合約書上沒有交屋日和使用執照日，「是違法的嗎？是可以跟建商無條件解約的嗎？」後悔自己當時太相信建商，沒有看清楚，現在已經付了一成，實在不知道該怎麼辦。對此，信義房屋專家也認為很奇怪，流程應該不是這樣走的，最好趕快找地政局或消保官處理。

22小時前

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

淡水25年屋站上6字頭！　前屋..

房貸還有1100萬！想再背「1..

北市社宅淪豪車停車場　住戶租不..

被抓包秘密買房5年　男氣炸：那..

農16「8座塔吊」齊發　在地：..

4字頭成家！中和環球商圈房價親..

42年前「永和小豪宅」銷售DM..

台中鍋物燒肉戰場再起　 同一條..

建商打出「回頭價」　台中房市現..

金龍風暴發酵？　網友瘋傳：台南..

ETtoday房產雲

最新新聞more

廍子重劃區「家樂福超市」開幕不..

不管不顧景氣寒冬　北台中4大案..

金龍風暴發酵？　網友瘋傳：台南..

42年前「永和小豪宅」銷售DM..

北市社宅淪豪車停車場　住戶租不..

被抓包秘密買房5年　男氣炸：那..

購屋小白第1次買房「無電可用」..

嘉義市公辦都更「1坪54萬元」..

看房前要先「同意開價」　他一聽..

已付一成！他翻合約書慌了「沒交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366