冷氣連開2個月！他拆機清洗...驚見霉菌灰塵炸出「黑色珊瑚礁」

▲網友拆開家中連續開了2個月、沒停機的冷氣清洗，畫面超震撼。（圖／翻攝FB／水電DIY技術研習社）

記者王麗琴／綜合報導

一名網友分享表示，家中冷氣連續開了2個月沒關過機，近日想拆機DIY清洗，沒想到一拆開機殼，發現風鼓卡滿厚厚的霉菌灰塵，畫面令人頭皮發麻，照片一出，一票網友嚇壞驚呼「你家空氣真恐怖！」

原PO在臉書社團「水電DIY技術研習社」發文，分享家中連續運轉2個月沒停過機的冷氣風鼓照。只見上方卡滿厚厚的灰塵與黴菌，黑灰白交雜，膨脹增生有如「黑色珊瑚礁」，連風鼓後方的冷氣機身內部也黏滿黑色黴班，自己也忍不住說「好恐怖！」

▲冷氣機風鼓長滿灰塵霉菌。（圖／水電DIY技術研習社臉書）

原PO透露，自己住的是新中古屋，剛搬新家不久，自己也納悶「一般住家怎麼可以髒成這樣？」由於畫面太過驚悚，引起不少網友懷疑該處環境出了問題，「2個月？這看起來至少3年！」「2個月不可能變這樣」、「我家冷氣用3年都比這乾淨」、「你家空氣真恐怖！」、「兩個月就這樣應該有在開對外窗？現在有種過濾灰塵的紗網，可以考慮看看」。

有內行網友從原PO的風鼓照片研判，應該不只是屋內灰塵與毛髮問題，認為關鍵在屋內潮濕過度發霉所導致。還有水電師傅提醒一般民眾，冷氣關機前建議先改成送風模式吹一陣子，以除去濕氣才不會輕易生黴班，否則「霉斑長滿桶，很難清」。