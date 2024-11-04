台中「爆大量輸出平轉戶」單價差30萬？　內行：真假要注意

▲投資客被斷然抽銀根忍痛割愛，但實際上是否「真」平轉，還是得查查實價登錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自央行新信用管制一出、限貸令當配套，激出一波「投資客現形記」，房屋買賣網站紛紛出現不少「平轉戶」求售，其中更出現超級蛋黃地段物件，與同區域新開案的價差可達每坪30萬元，專家指出，投資客被斷然抽銀根忍痛割愛，但實際上是否「真」平轉，還是得查查實價登錄。

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搜尋中古屋待售物件，雖然沒有出現「降價屋」字眼，然而打出「平轉」物件來到102筆，其中七期、14期、水湳等黃金地段物件眾多，掛賣的平轉價格落在每坪50~60萬元上下，對比下半年同區域新開案價格，每坪最高價差達30萬元以上，也讓想抄底進場的購屋客蠢蠢欲動。

▲▼台中市大量預售屋以「平轉」的行銷手法出現。（圖／記者陳筱惠翻攝）

不過資深房仲廖香婷就說：「去年7月實施新制『預售屋禁止轉讓』，市場自去年七月開始出現供給閉鎖，而6月以前尚可平轉的屋主，早在新制上路就去化掉一部分逃命潮，目前市場上沒有大批倒貨情形，在價格籌碼大致上『到底』了，再下殺的幅度其實有限。」

而市面上強調平轉的物件，實際上也並非所有都真平轉。以14期重劃區刊登的物件來舉例，目前開出平轉總價3158萬元，含車坪數58.8坪，含車單價53.65萬元，與目前14期新進場單價最高差了30萬元，看似優惠，但實際上卻不是這麼一回事。

實際比對該戶刊登樓層與坪數，在該案的預售屋實價登錄系統，同一樓層並沒有超過總價3000萬元的物件，其中唯一符合坪數的物件，在2023年5月時成交總價僅2851萬元，拆車單價58.39萬元，但含車單價48.4萬元，出現看似平轉，但實際轉售還是要獲利307萬元的案例。

▲14期重劃區物件平轉價3158萬元，實際查詢取得價格僅2851萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對此，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔說：「政府強打不動產，這些未來不看好房價、不奢望獲利的族群，為了避免以後房市反轉，動輒15％的違約金。確實容易出現跳船潮。」

而通常平轉戶會出現在高單價、小坪數還有一個特點就是戶數量體大的社區，因為這種社區最容易出現骨牌效應，而戶數多再過去市場中投資風氣也比較高，在這個時候見苗頭不對見風轉舵機率也高。

至於針對「假平轉」，黃昭閔認為有兩個面向，其一是表面上平轉，但實際上屋主仍要賺取價差，其二則是該屋主對於平轉的認知是「所有成本」，包含時間、房仲服務費、資金利息成本等全都囊括並轉價在消費者身上，建議購屋族，在行銷手法之下，現在實價登錄非常透明，假讓利手法也能一眼就被識破，建議購屋客可觀察區域內是否有拋量出售情形，以免誤當韭菜。

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