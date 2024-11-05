北市攀岩館、知名餐酒館店面賣出　桃園鋼鐵大亨1.65億全吃下

▲「角• 攀岩館華山店」和「Wayne’s Boston西餐廳」分別以9800、6700萬元交易，合計1.65億元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

攀岩首次納入奧運後，在台灣也越來越夯，攀岩館數量增加。近期台北中山區1間攀岩館以9800萬元交易，買方是桃園鋼鐵大亨，前房東大賺3751萬元，持有11年漲幅超過6成。另外他也以6700萬元買了隔壁知名西餐廳店面，但該屋僅增值240萬元。

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2021年舉辦的東京奧運，首次把攀岩項目納入比賽項目中，掀起攀岩熱潮，各都會區也出現越來越多室內攀岩館，以國內最大連鎖業者「原岩石」為例，在雙北地區就有5家分館。

近期實價揭露，台北市出現攀岩館交易，中山區「角• 攀岩館華山店」店面以9800萬元成交，1樓權狀91.6坪，拆算單價107萬元。前屋主持有11年，獲利高達3751萬元，漲幅超過6成。

另外，隔壁的「Wayne’s Boston」西餐廳店面也以6700萬元交易。但該店面屋主於7年多前取得，獲利幅度明顯較少，僅240萬元。經查謄本，2連通店面買方為登記在北投的投資公司，背後即為桃園具有相當規模的鋼鐵廠。

▲桃園鋼鐵大亨購入北市店面，前房東獲利整理。（表／記者項瀚製）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，2相連店面位於新生北路一段、靠近市民大道，屬「羅馬花園廣場」社區店面，雖然面新生高架橋，曝光效果差，也缺乏集客性，點位不是太好，但觀察該社區1樓整排共10家店面，業種包括餐廳、藝品店、當舖等等，長期空置狀況不嚴重。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯分析，以該區1樓店面租金行情推算，本次交易店面投報率約2.6~2.8%，是置產型買方能接受的水準，雖然該物件缺乏都更題材，店面效益也不算太好，但若租客租約與投報穩定，仍能吸引買方入手。

至於「角• 攀岩館」華山店前屋主大賺3751萬元、漲幅超過6成，超過台北市店面價格的平均漲幅許多。邱鼎峯說，除了前屋主當初入手單價66萬元基期低，主要也是因為持有時間夠長，而本次成交單價落在107~110萬元，加上實登又備註其他增建空間，此價碼符合市場行情。

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