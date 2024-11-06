揭開限貸令後的房市黑幕！　當心這些不肖業者的陷阱

▲房貸申貸困難，因此出現不少仲介業者「亂教」，讓民眾掉入申貸陷阱。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

房貸放款水位滿，加上央行第七波信用管制，購屋族申貸困難，因此出現不少仲介業者「亂教」，讓民眾掉入申貸陷阱。最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋代書經理陳雅芬，她除了提醒大品牌仲介的重要性，也提出4大應留意、甚至完全不該使用的「歪招」。

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節目一開始，陳雅芬表示，目前若名下已有多戶房貸、購買物件屬投資性產品，銀行基本上都不太敢放貸，此外有些銀行也很挑案子做，主要偏向承作大型房仲公司的案件，這對於買賣合約書、行情等等都比較不會有疑慮。此外，部分銀行有排隊塞車問題，建議民眾也可參考壽險公司的方案。

然而，就在這樣申貸困難的環境下，就出現不少不肖業者，為了拼成交，建議民眾一些申貸方式，表面上看似拿到了更多的貸款成數或順利拿到貸款，但背後也藏著巨大風險，可說是裹著糖衣的毒藥。

▲陳雅芬強調，千萬不要跟錢莊借錢，或是透過信貸、定存質借、舊屋增貸等方式來買房。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳雅芬指出，第一種是跟地下錢莊、融資公司借款，當下似乎順利交屋了，但在高利率之下，往往得不償失，「我們碰過一個客戶，買房後2~3年撐不住了，賣掉了2~3千萬元的房子，結果只能拿回不到1萬元，利息把當初的頭期寬全吃掉了。」

第二是透過信貸、定存質借、舊屋增貸等方式，作為購置新屋的頭期款。陳雅芬說，這其實已碰觸央行「以其他名目增加貸款額度」的範圍，若被抓到，錢會被追回去，民眾不要以身試法。

第三是透過假合約，把交易金額做高，以申請更高額度的房貸。陳雅芬表示，銀行對行情都會進行實價登錄查核，此行為若被抓到，除了錢將被追回，還有可能涉入詐欺罪，呼籲民眾萬萬不可有此行為。





▲有些人會透過假合約，把交易金額做高，以申請更高額度的房貸。（示意圖／達志影像）

第四為借名登記，也就是用條件更好的人頭戶登記、借款。陳雅芬也不建議用此方法，除了後續移轉有麻煩的稅務問題外，也可能發生房子要不回來的風險。

最後，陳雅芬認為，現階段仍是可買房的時機，但建議簽約前先找銀行詢問一下放貸的狀況，或是請仲介與屋主協調，特別約定在貸款順利的情況下才履約。

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