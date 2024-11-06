買房賣房意願「斷崖式下修」　房仲嘆：提早放寒假　

▲買房賣房意願斷崖式下修，業界保守看帶未來走勢。（圖／示意圖、資料照）

記者陳筱惠／台中報導

根據國泰金控最新公布的10月數據，買房意願下滑至 -56.2，已連續5個月下跌，賣房意願指數也下降至 -11.5，呈現斷崖式下修。不動產估價師表示市場供需面陷入停滯，對於衝擊第一線的房仲業則表示，上一波金龍海嘯先放暑假，現在緊接著放寒假。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

央行實施一系列控管機制後，銀行可放款給不動產的水位下降，部分銀行因此調升貸款利率，導致建商開發成本與民眾買房成本同步增加，面對市場紛擾不斷，買賣雙方意願持續降溫。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「觀察五大銀行新青安撥款金額，佔新承做購屋貸款放款金額的比重來觀察，9月比重已降至34.4%，為去年9月以來的最低點，此外，9月六都買賣移轉棟數月減達7%。」

陳孟筠說：「這顯示2種可能情形：其一是銀行撥款時程延宕而受影響；其二是房市量能確實縮減，市場正在進行下修，也導致市場供需面陷入停滯。」

▲10月數據顯示，買房意願下滑至-56.2，已連續5個月下跌，賣房意願指數也下降至-11.5。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）

以房市第一線的房仲業為例，近年營業據點逼近2800家，從業人數也突破6.2萬人，皆創下歷年新高。然而市場上委賣物件減少、買方消失，成交量大幅下滑將直接引發生存危機，使房仲業成為政策影響下最首當其衝的受災戶。

台中資深房仲透露：「交易量確實受到很大影響，加上一直有風聲認為12月還有新招，買賣雙方僵持現象更明顯，自9月金龍海嘯後，房仲同業都笑說先放暑假，現在的情況，緊接著就再接放寒假。」

對於開發商而言如何看待後勢，磐鈺營建機構總經理張立杰出席花蓮在地創生、赤科山製茶師陳期泓的品茶會時開玩笑表示：「現階段大環境都不佳，不如暫時改行斜槓賣茶！」

不過張立杰分析：「目前市場上受到央行新制影響，已經看見不少軟著陸現象，如開發商延後推案、修正格局、開價放軟，但台灣資金仍是相對充裕，再加上開發商取得土地成本價格高昂，目前房市應會冷靜至明年第一季，對整體房市是一件好事。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」