川普當選網憂衝擊「台積宅」　1區還有2字頭買盤穩

▲台積電才剛在南科加碼購廠，周邊行政區的台積宅，近2年以善化區漲幅較高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國總統大選川普確定當選，外界也關注川普當選後，是否將衝擊台積電，引來網友上網發問，台積電外移對房市影響？台積電才剛在南科加碼購廠，周邊行政區的台積宅，近2年以善化區漲幅較高，出現1成漲幅，安定還有2字頭價格最親民。

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台積電搶地擴大南科投資，聚集先進製程6、14、18廠及先進封裝2、8廠，Q3再次在南科搶地，入手群創南科4廠提升先進封裝與製程產能，讓台積電廠區佔地再擴大，讓南科堪稱台積村。

6日美選結果出爐，川普成功回鍋白宮，業界普遍擔憂，川普的美國優先政策回歸，將對台積電持續施加壓力，引來網友上網發問台積電外移對房市的影響？有網友表示，「台積電不是一家公司而已，重點是周圍的產業聚落，可以養活多少家庭」。也有網友怒批，「支持川普殺台積電，讓房價血流成河。」

年份 善化 新市 安定 2024年 34.6 萬 37.2 萬 29.9 萬 2024最高價 46萬 52.6 萬 39.3萬 2023年 30.9 萬 34 萬 29.56 萬

▲南科行政區近2年預售房價走勢。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

南科新貴年薪高，也是近年台南房市購屋主力族群，帶動周邊房價不斷上揚。根據實價登錄，南科所屬行政區2024年預售住宅大樓、華廈均價，新市區以均價37.2萬元最高；其次為善化區34.6萬元與安定區29.9萬元。若以安定區30坪換算，購買2房總價約1000萬元上下，總價負擔相對較輕。

南科橫跨台南3個行政區，善化機能相對成熟，目前南科生活圈買氣集中在善化，城安建設董事長洪健溥表示，央行這波打炒房政策，對來人多少有影響，雖然自住客還是出籠看屋，不過仍明顯感受到，民眾購屋猶豫期拉長許多。

▲城安建設董事長洪健溥6日在獲頒美國Fitwel健康建築全球最高三星認證時表示，央行這波打炒房政策，對來人多少有影響。（圖／記者張雅雲攝）

聯碩地產行銷團隊南部營業事業處副處長曾韜表示，新市、善化有南科基本盤跟剛性需求支撐，新市受惠南科議題，加上區域有大案公開，帶動房價上攻，均價成為3區最高，最高成交價5字頭也展現台積電效應帶來的強勁威力。

至於善化，因生活機能發達，原本是3區中房價最高的區域，去年因善化市中心土地不多，多以華廈推案以及餘屋為主，拉低區域均價，洪健溥表示，瞄準南科族群，之後將到善化推案，預計開價4字頭不會挑戰區域極限。

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