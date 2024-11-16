3組人搶大統百貨旁60年廢墟　溢價18%、706萬拍出

▲高雄大統商圈地段精華，附近有間60年透天廢墟，四拍由王姓自然人加價107.3萬元，以706萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄大統商圈地段精華，附近有間60年透天廢墟，建物外觀斑駁老舊，連樓地板都消失，還被法院筆錄認證為「廢墟」，債務人因「清償票款」遭強制拍賣，四拍底價598.7萬元，引來3組人馬搶標，最後由王姓自然人加價107.3萬元，以706萬元得標，溢價17.9%。

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該物件位於高雄新興區玉竹一街，遭拍賣原因為「清償票款」遭強制執行，屋齡60年，為地上2層樓透天，地坪27坪、建坪35坪，今年8月從一拍底價1169萬元流標後一路降價，日前進行第四拍，底價為598.7萬元，後有3組人馬搶標，由由王姓自然人加價107.3萬元，以706萬元得標，溢價17.9%，換算地價26.1萬元，已相當逼近三拍底價748.92萬元。

根據法院筆錄，2023年7月查封時，獲得法院認證為「廢墟」，並指出，建物及四周雜草叢生，無法住人，現況門窗損壞，樓地板面積拆除，無法正常居住，標的現況未臨路，係以既成道路通行，出入巷道狹窄。

▲標的現況未臨路，係以既成道路通行，出入巷道狹窄。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店長吳嘉隆表示，高雄大統商圈以五福二路為界，北為玉竹商圈，南為新堀江商圈，屬於南高蛋黃區，由於發展早，透天屋齡多數為50~60年，具危老、都更效益，近期也有建商看準改建商機，陸續出手購屋。

吳嘉隆表示，建商看好玉竹商圈未來發展潛力，近期收購該區段的商五土地，單坪地價達170萬元左右；附近未在收購範圍內，或街道狹窄不具商用效益的舊透天，單坪地價約在60萬元左右，此次得標價格堪稱甜甜價。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該棟建物因屋況不佳，僅土地有價值，但因基地並未臨路，臨路條件為既成道路，一般人入手自用，若地主申請道路廢止跟改道，有無法進出，也無人接手風險。

此外，若以自用角度來看，巷弄狹窄要重建也有難度，此次由自然人得標，應也是看準該區未來都更、危老價值，「就跟買彩券一樣，一地在手希望無窮」。

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