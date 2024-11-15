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買新房太貴　賣老公寓「1000萬拿去租房」！全場勸退：小孩會恨你

▲大樓,套房。（示意圖／記者陳致平攝）

▲原PO想要換新房，想把屋子賣掉用租的。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，一家三口住在新北老公寓，屋齡大約40年，最近想換兩房的新房子，但價格要2200萬元，於是打算賣掉老公寓，改租新的電梯大樓，每月付5萬元租金，負擔比較小。對此，網友一面倒勸退，「小孩以後會討厭你」。對此，信義房屋專家表示，不建議拿去租房，不如直接住在原地方就好。

有網友在PTT發文，「新北賣老公寓租電梯大樓是否OK？」現居40年屋齡的新北4樓老公寓，曾考慮購買新屋，但2房格局的房價高達2200至2300萬元，手頭上雖然可以有負擔頭期款的資金，但面對千萬元的貸款，他很有壓力，擔心月支出會吃光所有薪資，影響生活品質，因此放棄購屋的念頭。

碰巧他們所住區域最近有全新三房出租，並配備平面車位，房租+車位+管理費每月約5萬元，於是原PO考慮將現有老公寓出售，預估可得900至1000萬元資金，「如果拿來繳房租，應該可以住個15-20年沒問題，請教這樣的操作，有沒有什麼不好的地方？」

貼文曝光，網友全都不看好，「奇怪，15年內1千多萬資產歸零你不怕，怕什麼貸款1千萬？你租下去就是15年後資產歸零，貸款買15年後資產2、3千萬，自己選」、「貸款慢慢繳30-40年，卻想把租金丟水溝20年？」「賣掉房子拿來爽租，小孩以後恨死你喔」、「2200萬貸款8成分30年，一個月也才繳6.6萬，花5萬給房東還不如多貼2萬繳房貸」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，賣掉老公寓拿到的錢，只能租新房子17年左右，「建議還是住在原本的地方，什麼都不要動就好」，而且租金5萬元太貴了，如果還是想要租新房，就把賣掉房子的錢拿去投資，「用息來付房租」。

關鍵字：住房老公寓新房賣房租房

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