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大直豪辦賠錢賣　英業達溫家媳婦砸1.4億「無貸款接手」

▲▼ 大直 。（圖／記者項瀚攝）

▲大直豪辦「豐匯大樓」9樓戶賠錢出售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直豪辦「豐匯大樓」9樓戶賠錢出售，接手的買方大有來頭，與英業達已故創辦人溫世仁的長媳楊媛媛有關，且本次以無貸款交易。專家表示，該物件最初不少買方打算作為豪宅，但之後違規住宅抓得嚴，現在行情都以純商辦評估，因此價格多少出現修正。

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近期實價揭露，大直豪辦「豐匯大樓」9樓戶以1億4667萬元交易，成交單價118萬元，前屋主持有約10年，賠售632萬元，小跌4%。經查，買方為欣禧投資公司，以無貸款買進。

進一步查詢，該公司大有來頭，代表人為楊媛媛，也就是英業達已故創辦人溫世仁的長媳、溫泰鈞的妻子。她也是看見台灣基金會副董，過去曾多次出現在媒體鏡頭前。

據悉，溫家對大直一帶頗具認同，在商辦「台北CBD時代廣場」、豪宅「西華富邦」都有置產。此外，該家族對天母豪宅也情有獨鍾，今年曾砸6.44億元買下天母豪宅「華固天鑄」，，2017年時還一口氣以8.2億元買下3戶，總計温家目前至少持有「華固天鑄」5戶。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「豐匯大樓」今年共有3筆交易紀錄。（表／記者項瀚製）

住商不動產台北大直加盟店東王為立表示，本次交易的「豐匯大樓」，最初開出單價110~120萬元價格，也算是令人訝異的價格，緊鄰的內科雖然是廠辦，但當時該區最新的商用空間每坪僅65~70萬元，價差頗大。

王為立接著表示，「豐匯大樓」第一批買方，不少人是以豪宅需求購入，但之後違規住宅抓得嚴，社區住戶在商業使用上的比例提高，價格也因此出現微幅修正，就是以純商辦的角度在評估行情。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「豐匯大樓」基本上還是商辦規劃，像是設有茶水間、廁所也在公共區域，以目前來看大多都是作為商用空間、招待所使用，而成交單價118萬元符合區域商辦行情。

邱鼎峯指出，在台北市新商辦供不應求之下，大直、南港成為新亮點，近年租金價格也持續走揚，空置率下降，以大直來說除了國票金進駐，台灣壽在2020年也購置「台北CBD時代廣場」3個樓層置產收租，壽險大咖開始瞄準區域商辦市場。

▲▼ 台銀,7.84億,店面,大直 。（圖／記者林裕豐攝）

▲台灣壽在2020年購置「台北CBD時代廣場」3個樓層置產收租。（圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛補充，未來幾年，大直將有多棟商辦大樓落成，勢必成為北市全新的商辦聚落，估單價至少站上130萬元以上，甚至有望來到140~150萬元，而本次交易的「豐匯大樓」屋齡近10年，成交單價118萬元符合市場認知行情。

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關鍵字：豐匯大樓大直豪辦公英業達住商不動產顥天國際高力國際楊媛媛

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