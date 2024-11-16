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過條馬路「單坪狂砍18萬」　高雄豪宅區旁凹陷價吸首購族

記者張雅雲／高雄報導

相對高雄房價最貴的美術館特區，近期房價出現74.1萬元，再創歷史新高，在相同行政區、僅隔一條馬路，被視為「房價凹陷區」的內惟，成為小資族購屋天堂，根據統計，2區中古屋最高單坪價差18.5萬元，若以2房20坪換算，可以在內惟再買一間。

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▲▼ 高雄,美術館特區,內惟夜市,美術館,御皇苑, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄房價最貴的美術館特區，舒適的住宅氛圍與綠意美景，造就當地豪宅群聚。（圖／記者張雅雲攝）

美術館特區是高雄最知名的豪宅聚落，根據實價登錄最新公布，預售案「御皇苑」位於28樓的112坪、含2個平面車位戶別，在央行9月19日祭出第7波信用管制前，9月17日以總價7580萬元成交，以車位290萬元拆算，換算下來單價達74.1萬元，再度突破之前73萬元紀錄，刷新高雄住宅成交最高單價。

▲▼ 高雄,美術館特區,內惟夜市,美術館,御皇苑, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲預售案「御皇苑」9月出現74.1萬元成交價，刷新高雄住宅成交最高單價。（圖／記者張雅雲攝）

而與美術館特區僅1條翠華路之隔的內惟生活圈，早期有鐵軌分隔，同樣都位於鼓山區，與美術館特區房價落差一大截，成為房價凹陷的小資購屋區。

《樂屋網》統計2區近2年預售案最高、最低的成交價，美術館特區最貴前10筆均價為67.57萬元，最低10筆均價為41.51萬元，中古大樓最貴成交均價每坪達63.3萬元，最低為22.5萬元。

而內惟生活圈近2年無預售新案，中古大樓最貴成交均價達44.8萬元，最低為13.16萬元，中古屋單坪出現9.4~18.5萬元價差，等同內惟房價約為美術館6~7折。

價格 美術館特區 內惟生活圈
預售最高10筆均價 每坪67.5萬元
預售最低10筆均價 每坪41.5萬元
中古最高10筆均價 每坪63.3萬元 每坪44.8萬元
中古最低10筆均價 每坪22.5萬元 每坪13.16萬元

▲高雄美術館特區vs.內惟生活圈近2年房價。資料來源：樂屋網。（ETtoday製表）

樂屋網發言人洪安怡指出，美術館特區因有美術館設立聞名，位於北高雄發展軸線上，也有台鐵、輕軌經過，聯外交通便捷，再加上特區內40公頃的內惟埤文化園區，舒適的住宅氛圍與綠意美景，造就當地豪宅群聚，房價屢創新高。

洪安怡分析，美術館特區的高價住宅，預售屋與中古屋的價差並不大，因為都各自有代表性的豪宅支撐起價格。例如統計近2年最高價的幾筆預售案，幾乎都是馬卡綠園道旁的「御皇苑」，每坪單價已經站上7字頭，至於近2年最高價的中古屋，也有知名豪宅「高雄HH」，屋齡8年，單價同樣站上7字頭，因而拉抬價格。

▲▼ 高雄,美術館特區,內惟夜市,美術館,御皇苑, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲內惟生活圈有黃昏市場、國泰市場、內惟夜市等，方便日常採買。（圖／記者張雅雲攝）

至於內惟生活圈，高雄市仲介公會理事陳揚智指出，相較美術館大樓動輒4~5字頭，內惟仍有價格優勢，不少屋齡超過30年的社區，買方可用2~3字頭的低單價入住北高蛋黃區，若以2房20坪換算，2區價差近400萬元，可以在內惟再買1間舊公寓。

▲▼ 內惟車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鐵路地下化後，內惟車站鄰近美術館特區一帶的房價也有上揚趨勢。（圖／記者張雅雲攝）

當地早期較多工廠，小環境稍弱，不過也因是傳統舊聚落，生活機能完善，美術館特區剛成形時，該區民眾日常採買都要跨越翠華路，仰賴內惟的黃昏市場、國泰市場、內惟夜市等。

自從鐵路地下化後，內惟車站鄰近美術館特區一帶的房價也有上揚趨勢，陳揚智指出，只是目前當地還是以中古房市為主，較少新建案拉高區域行情，加上屋主開價陸續站上3字頭，以至近期買氣出現觀望。

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關鍵字：高雄美術館特區內惟夜市美術館御皇苑樂屋網

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