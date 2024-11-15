新北11大重劃區「明年交屋量逼6千戶」　2區破800戶最多

▲明年新店央北、板橋江翠北有不少的交屋量體 。（圖／記者項瀚攝）
記者項瀚／台北報導
受銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制的影響，對部分即將交屋的預售屋主而言，壓力頗大，恐面臨銀行房款不足的情況。推估2025年新北熱門重劃區交易量，其中以板橋江翠北、新店央北量體最大。
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永慶房產集團統計新北市11處熱門重劃區，推估2025年的預售屋交屋量將近6000戶。其中，板橋江翠北重劃區、新店央北重劃區，推估將有超過800戶預售交屋量，在銀行持續緊縮房貸下，恐對這2區域的預售市場造成較大衝擊。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，江翠北、央北過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。
但陳金萍接著表示：「隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，2重劃區中不乏有房價上看8字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。」
|行政區
|重劃區
|推估交屋量(件)
|推估交屋建案平均總價(萬元)
|板橋區
|江翠北重劃區
|872
|1942
|新店區
|央北重劃區
|869
|2589
|三重區
|二重重劃區
|725
|1829
|三重區
|仁義重劃區
|310
|1974
|三重區、蘆洲區
|重陽重劃區
|153
|2262
|新莊區
|頭前重劃區
|478
|2175
|新莊區
|副都心
|243
|2320
|新莊區
|塭仔圳重劃區
|623
|1592
|土城區
|土城暫緩重劃區
|481
|1962
|五股區
|洲子洋重劃區
|580
|1197
|鶯歌區
|鳳鳴重劃區
|632
|1004
▲新北11個重劃區明年的預估交易量。（表／記者項瀚製）
另外觀察平均總價方面，除了洲子洋重劃區、鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到2000萬元大關。
陳金萍表示，隨著銀行房貸緊縮持續，導致許多購屋族在申貸時，房貸成數通常會減少1-2成。數據顯示若房貸成數減少1成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措200萬元的頭期款。
尤其央北重劃區在2021H2至2022H1期間，其預售屋平均總價已達2589萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大，進而可能對區域房市產生影響。
不過，房市專家何世昌表示：「銀行今年Q3就在緊縮，Q3~Q4是貸款最困難的時期，預期明年的狀況會有緩解，不需太過擔心，另外央北、江翠北這幾年來房價漲高，其實對交屋有利，因為當初預售入手金額低，所以基本上都能貸到8成。」
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