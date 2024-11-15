新北11大重劃區「明年交屋量逼6千戶」　2區破800戶最多

▲明年新店央北、板橋江翠北有不少的交屋量體 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

受銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制的影響，對部分即將交屋的預售屋主而言，壓力頗大，恐面臨銀行房款不足的情況。推估2025年新北熱門重劃區交易量，其中以板橋江翠北、新店央北量體最大。

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永慶房產集團統計新北市11處熱門重劃區，推估2025年的預售屋交屋量將近6000戶。其中，板橋江翠北重劃區、新店央北重劃區，推估將有超過800戶預售交屋量，在銀行持續緊縮房貸下，恐對這2區域的預售市場造成較大衝擊。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，江翠北、央北過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。

但陳金萍接著表示：「隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，2重劃區中不乏有房價上看8字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。」



行政區 重劃區 推估交屋量(件) 推估交屋建案平均總價(萬元) 板橋區 江翠北重劃區 872 1942 新店區 央北重劃區 869 2589 三重區 二重重劃區 725 1829 三重區 仁義重劃區 310 1974 三重區、蘆洲區 重陽重劃區 153 2262 新莊區 頭前重劃區 478 2175 新莊區 副都心 243 2320 新莊區 塭仔圳重劃區 623 1592 土城區 土城暫緩重劃區 481 1962 五股區 洲子洋重劃區 580 1197 鶯歌區 鳳鳴重劃區 632 1004

▲新北11個重劃區明年的預估交易量。（表／記者項瀚製）

另外觀察平均總價方面，除了洲子洋重劃區、鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到2000萬元大關。

陳金萍表示，隨著銀行房貸緊縮持續，導致許多購屋族在申貸時，房貸成數通常會減少1-2成。數據顯示若房貸成數減少1成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措200萬元的頭期款。

尤其央北重劃區在2021H2至2022H1期間，其預售屋平均總價已達2589萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大，進而可能對區域房市產生影響。

不過，房市專家何世昌表示：「銀行今年Q3就在緊縮，Q3~Q4是貸款最困難的時期，預期明年的狀況會有緩解，不需太過擔心，另外央北、江翠北這幾年來房價漲高，其實對交屋有利，因為當初預售入手金額低，所以基本上都能貸到8成。」

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