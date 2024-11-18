買氣急凍、交易糾紛劇增　林正雄：台灣房市有大陸的影子

▲東海大學今（18）日管理學院正式宣布成立EMBA「不動產經營管理組」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「央行第七波打房讓房市不是軟著陸，已有硬著陸的樣子。」台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說。在目前市況上，他認為買氣急凍已是事實，目前交易糾紛劇增，「台灣房市已有大陸的影子，別等到真的硬著陸再來救市。」

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為回應中部地區不動產市場快速發展，東海大學今（18）日管理學院正式宣布成立EMBA「不動產經營管理組」，東海大學校長張國恩表示：「中部作台灣不動產發展的核心地區，對高階人才需求迫切，整合學術資源與業界專業，推動人才升級與產業轉型。」

在記者會現場，林正雄表示：「不動產領域佔全國GDP的20~35％，是台灣經濟的基石，目前在產業實務上，我們面臨到的不只是缺勞工，也包含中高階人才的缺乏。」

▲林正雄認為：「買氣急凍已是事實，目前交易糾紛劇增，台灣房市已有大陸的影子，別等到真的硬著陸再來救市。」（圖／記者陳筱惠攝）

面對市況，林正雄直言：「買氣急凍已是事實，加上目前交易糾紛劇增，台灣房市已有大陸的影子，政策加上抽銀根，買氣下降。建商變成金融業要借款給購屋族，是一件不合理也不健康的事，別等到真的硬著陸再來救市。」

對此，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「以20年數據來看，全年32、33萬棟的買賣移轉棟數為房市榮枯線，預估2024年仍會達到目標，但要往35萬棟多頭走勢，已然不易。」

黃昭閔說：「若以大陸房市來比喻，由於此次打炒房中古屋首當其衝，目前市場價格因適逢遇到首批5年（房地合一稅）大限釋出，5年前取得的成本至今要出售是『賺多賺少』的問題，有機會成為這波交易主力，軟著陸有其跡象，因此後勢有待觀察。」

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