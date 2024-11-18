皇翔簽約「最複雜都更案」7千坪基地　最快明年Q1動工

▲今（18日）舉行永和大陳單元4公辦都更案簽約典禮。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

皇翔（2545）拿下全台最複雜都更案「永和大陳社區」兩單元，共計7000多坪基地，其中單元3將在明年動工，採邊建邊售，單元4最快則要1年後動工。皇翔表示，目前房市政策多少影響市場信心，但市場剛需仍存在，陸續還是有成交，公司沒有延後推案的計畫。

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全台最複雜都更案「永和大陳社區」共有7單元，皇翔建設在今年8月拿下單元4，基地面積3817坪，預計投入金額161.08億元，預估總銷313.34億元，並於今（18日）舉行簽約儀式。

另外，大陳單元3的最優申請人也是皇翔，該案面積3958坪，目前已拆屋，即將施工。總體來看，單元3、4基地面積合計7775坪，估算總銷破600億元。

新北住都中心執行長錢奕綱表示：「單元4最大的特色，是與單元3隔著超過2000坪的中央公園對望，本次再一次配對成功，也少了單元間開發介面協調的問題，相信更新進度上能走更快一些。」

▲永和大陳單元3、4由皇翔建設拿下 。（圖／業者提供）

會後，皇翔副總游玉華受訪時表示，單元3預計在明年Q1動工，將採邊建邊售，但對銷售資訊僅說：「這邊地點很好，價格依當時市場環境而定。」至於單元4，由於還有相關程序在跑，最快開工時間可能也要1~1年半後。

面對當前市場的房貸荒、排隊潮，游玉華表示：「第二屋貸款確實有影響，客戶自己去找（銀行）可能有些困難，但皇翔長期以來往來的銀行都很支持，衝擊還好，會幫客戶找銀行，也沒有遇到自備款不夠要解約的狀況。」

至於央行第七波信用管制，游玉華認為：「政策多少影響市場信心，但市場剛需仍存在，陸續還是有成交，皇翔手上的都更案都有時程壓力，不會放緩推案，自建案部分也沒有明確要放緩的計畫。」

「永和大陳社區」除了皇翔的單元3、4，單元2為屋齡3年的社區「勝開大地」，是7個單元中最早更新完成的。而由市府負責招商的單元5、6、7目前審議中，預計自2025年下半年開始分別動工，現在就只剩下單元1將再招商。

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