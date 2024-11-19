眼鏡行卡位江子翠　店租拉抬48%「單價創3年新高」

記者項瀚／台北報導

新「板橋店王」出現在江子翠，捷運站出站1秒即到店門口，每月租金20.4萬元，單價破7千元。且該店租對比10年前，上漲近5成，在實體店面式微的環境下，算是罕見。在地房仲表示，新租客是眼鏡行，為相對敢出的業種，使租金創價。

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▲新「板橋店王」出現在江子翠，每月租金20.4萬元，單價破7千元。（圖／記者項瀚攝）

板橋江子翠站、雙十路二段上28.4坪店面以每月20萬4801元出租，換算單價高達7210元，為近3年板橋區最高租賃單價。

另外，值得關注的是，該店面在10年前曾以13.8萬元出租，單價僅4856元，如今店租行情大漲48%。記者實地走訪，該店面現為知名連鎖眼鏡行「OWNDAYS」，據Google Maps回放，10年前為連鎖火鍋店「阿官火鍋專家」，並一路經營到近期歇業。

▲板橋「新店王」租賃狀況整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋板橋層峰加盟店店東江志亮表示，該地面位於雙十路二段、文化路二段交叉，捷運江子翠站出來1秒就到店門口，是不折不扣的黃金級店面，該區段整排店面也幾乎沒有閒置，是可說是江子翠商圈店效最好的一排。

不過，江志亮指出：「以行情來看，該店面月租應落在16~17萬元，本次一舉租到20萬元以上，推測主要與租客業種有關，眼鏡行是相對敢租的行業，我們府中站這開了一家，租金也不便宜。」

不過，去年「鮮芋仙」撤出通化街後，改由「寶島眼鏡」進駐，該店面21.6坪店面每月14.5萬元，換算單價6694元，是近5年來通化街店王，但該店面對比10年前租金價碼，卻大跌36%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，觀光型商圈過去有陸客加持，人潮眾多，多年前租金價碼基期高，如今多少出現修正，像是西門町、士林夜市、通化街等區都有此現象，反觀本次創價的江子翠商圈，屬於地區型熱門店面，長年下來租金價碼也較穩定，搶手店面甚至持續走高。

▲去年「鮮芋仙」撤出通化街後，改由「寶島眼鏡」進駐。（圖／記者項瀚攝）

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