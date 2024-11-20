明年完工量達368億　遠雄：AI方興未艾「加大北部商用布局」





▲北士科新洲美段的商辦首發案「遠雄商舟」，總銷近百億，目前預售階段已售8成。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北士科新洲美段的商辦首發案「遠雄商舟」，總銷近百億，目前預售階段已售8成。遠雄在今日法說會表示，雖然未來台北有不少新商辦供給，但AI方興未艾，仍看好商用不動產，未來開發重心將往北部商辦、廠辦。

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遠雄（5522）今（20日）舉行線上法說會，該公司前季3營收172.2億元，稅後淨利26.7億元，年增55.8%，EPS（每股純益）則為3.42元。

展望明年，遠雄完工量體預估達368億元，其中個案包括北市文山「遠雄晴川」、桃園「遠雄夏沐」、台中梧棲「遠雄幸福成」、台南安南「遠雄藏萃」等，但有些個案可能會跨2025、2026年度交屋。

觀察遠雄的建設開發案佈局，全台土地庫存銷售額約2283億元，北中南分佈平均，分別占34、36、30%。遠雄建設協理許鴻璋表示：「未來開發重心會逐漸往北部，尤其是商辦、廠辦市場。」

許鴻璋表示，雖然未來幾年台北將有不少商用不動產完工，供給量大確實需評估進去，但目前AI方興未艾，仍持續看好商辦廠辦市場，且遠雄在這方面具有專業的規劃能力，過去在中和、南港推案都繳出不錯成績，而目前手上的北士科「遠雄商舟」還沒完工，也已銷售8成。

住宅市場方面，許鴻璋表示，央行9月第七波打房之後，觀察接待中心來人量、成交比確實受到影響，但過了2個月，「現在觀察11月銷售，價格沒什麼調整，交易量能則已有比較穩定。」

至於遠雄轉投資持股28%的遠雄巨蛋，辦公室部分將在明年Q1進駐，影城、商場、飯店則將在明年Q2、Q4陸續開業，整個BOT案期限到2062年3月。

商仲業者表示，目前尚未見到遠雄商辦實價租賃，但之後應該就會出現了，估該商辦租金單價普遍落在3000多元，而高樓層開價4000多元以上，媲美信義計畫區價碼。

▲遠雄大巨蛋的影城、商場、飯店部分，預計在明年Q2、Q4陸續開業。（圖／記者項瀚攝）

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