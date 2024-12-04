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上櫃建商坤悅開發登鹿！　選址熱點新光田推純住宅「坤悅沐光邸」

▲▼ 沙鹿,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿「光田醫院向上院區」預計年底營運，新光田特區在特五號快速道路開通後，一躍西台中最大黑馬，吸引眾多建商爭相推案。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

隨著中科產值、交通建設一一到位，台中海線逐漸脫離過去蛋白區印象，成為搶手推案熱區，特別是特五號快速道路開通後，沙鹿「新光田特區」以近距中科與市心優勢，一躍西台中最大黑馬，吸引眾多建商爭相推案。上櫃公司坤悅開發深耕市區13年首度進軍海線，推出2-3房、雙衛浴、並有著電動車位的純自住大樓「坤悅沐光邸」，以一路累積的口碑，讓海線首座即是代表作！

坤悅海線首案「坤悅沐光邸」位在沙鹿高級別墅區的正德路靜巷，於906坪基地上，推出此區難得0店面2-3房產品，以日系高級飯店概念打造精緻公設及戶外造景，在屏西路一繁轉靜的桃花源中，實現回家即渡假的夢想，尤其近年坤悅開發在各區皆豎立高品質住宅標竿，新案更引起海線民眾討論。

▲▼ 沙鹿,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坤悅開發海線首案「坤悅沐光邸」位在沙鹿高級別墅區的正德路靜巷，906坪基地上推出難得0店面2-3房產品。（圖／業者提供）

據了解，「坤悅沐光邸」建材配備DEREK德瑞克衛浴、ELECTROLUX伊萊克斯全嵌式洗碗機和微波電烤箱、PANASONIC暖風機、大建木門等高端建材，坤悅精選細節，就是為了讓住戶擁有氣質卓然的生活質感。

▲▼ 沙鹿,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤悅沐光邸」建材配備精選細節，就是為了讓住戶擁有氣質卓然的生活質感。（圖／業者提供）

除了基地車程約5分鐘內即可到達光田醫院向上院區，周邊還有明秀公園、龍井交流道、向上路、靜宜商圈等，尤其是預計今年底12月30日營運「光田醫院向上院區」耗資80餘億元，為獨步台中的AI雙醫療大樓，900床醫療需求，預計將帶來大量就業機會，在地房仲表示，「光田醫院向上院區」周邊已成為新興生活圈，連鎖品牌星巴克也不惜高價進駐沙田路、向上路口搶佔龍頭地位。

▲▼ 沙鹿,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新光田特區由向上路、國三龍井交流道、台74線、特五號、特三號組成便捷路網，繁榮日常近在咫尺。（圖／業者提供）

新光田特區涵蓋向上路七段，區域內有台中港運動公園、棒球公園、舞杉生態公園、新翻修明秀公園等豐富設施，且周圍有東海、靜宜等一級商圈環繞。由向上路、國三龍井交流道、台74線、特五號、特三號組成便捷路網，繁榮日常近在咫尺。

「坤悅沐光邸」區域學區包括北勢國小、北勢國中、靜宜大學、東海大學等，其中北勢國小因年年增班，市府特列經費2.16億元新建「鹿陽國小」，預計明年暑假招生，也是沙鹿區「逆」少子化的象徵。

▲▼ 沙鹿,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲連續7年獲得台灣誠信建商認證的坤悅開發，首進軍海線「坤悅沐光邸」備受消費者期待。（圖、3D示意／業者提供）

值得一提的是，上櫃公司坤悅開發13年來專注自住產品，連續7年獲得台灣誠信建商認證的高度殊榮，並屢獲國家優良建商認證與台中樂居金獎雙年獎肯定，以24小時聯絡、48小時勘查、72小時到府維修的絕佳服務，加上每年舉辦豐富親子藝文活動，專注於客服及社區凝聚力，已累積上千個家庭的幸福見證，在大台中地區創下絕佳口碑，落實坤悅永續經營的品牌理念。

關鍵字：沙鹿特區坤悅開發海線台中新光田醫院中科上櫃建商純住首購誠信建商特五號

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