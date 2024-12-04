上櫃建商坤悅開發登鹿！　選址熱點新光田推純住宅「坤悅沐光邸」

▲沙鹿「光田醫院向上院區」預計年底營運，新光田特區在特五號快速道路開通後，一躍西台中最大黑馬，吸引眾多建商爭相推案。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

隨著中科產值、交通建設一一到位，台中海線逐漸脫離過去蛋白區印象，成為搶手推案熱區，特別是特五號快速道路開通後，沙鹿「新光田特區」以近距中科與市心優勢，一躍西台中最大黑馬，吸引眾多建商爭相推案。上櫃公司坤悅開發深耕市區13年首度進軍海線，推出2-3房、雙衛浴、並有著電動車位的純自住大樓「坤悅沐光邸」，以一路累積的口碑，讓海線首座即是代表作！

坤悅海線首案「坤悅沐光邸」位在沙鹿高級別墅區的正德路靜巷，於906坪基地上，推出此區難得0店面2-3房產品，以日系高級飯店概念打造精緻公設及戶外造景，在屏西路一繁轉靜的桃花源中，實現回家即渡假的夢想，尤其近年坤悅開發在各區皆豎立高品質住宅標竿，新案更引起海線民眾討論。

▲坤悅開發海線首案「坤悅沐光邸」位在沙鹿高級別墅區的正德路靜巷，906坪基地上推出難得0店面2-3房產品。（圖／業者提供）

據了解，「坤悅沐光邸」建材配備DEREK德瑞克衛浴、ELECTROLUX伊萊克斯全嵌式洗碗機和微波電烤箱、PANASONIC暖風機、大建木門等高端建材，坤悅精選細節，就是為了讓住戶擁有氣質卓然的生活質感。

▲「坤悅沐光邸」建材配備精選細節，就是為了讓住戶擁有氣質卓然的生活質感。（圖／業者提供）

除了基地車程約5分鐘內即可到達光田醫院向上院區，周邊還有明秀公園、龍井交流道、向上路、靜宜商圈等，尤其是預計今年底12月30日營運「光田醫院向上院區」耗資80餘億元，為獨步台中的AI雙醫療大樓，900床醫療需求，預計將帶來大量就業機會，在地房仲表示，「光田醫院向上院區」周邊已成為新興生活圈，連鎖品牌星巴克也不惜高價進駐沙田路、向上路口搶佔龍頭地位。

▲新光田特區由向上路、國三龍井交流道、台74線、特五號、特三號組成便捷路網，繁榮日常近在咫尺。（圖／業者提供）



新光田特區涵蓋向上路七段，區域內有台中港運動公園、棒球公園、舞杉生態公園、新翻修明秀公園等豐富設施，且周圍有東海、靜宜等一級商圈環繞。由向上路、國三龍井交流道、台74線、特五號、特三號組成便捷路網，繁榮日常近在咫尺。

「坤悅沐光邸」區域學區包括北勢國小、北勢國中、靜宜大學、東海大學等，其中北勢國小因年年增班，市府特列經費2.16億元新建「鹿陽國小」，預計明年暑假招生，也是沙鹿區「逆」少子化的象徵。





▲連續7年獲得台灣誠信建商認證的坤悅開發，首進軍海線「坤悅沐光邸」備受消費者期待。（圖、3D示意／業者提供）

值得一提的是，上櫃公司坤悅開發13年來專注自住產品，連續7年獲得台灣誠信建商認證的高度殊榮，並屢獲國家優良建商認證與台中樂居金獎雙年獎肯定，以24小時聯絡、48小時勘查、72小時到府維修的絕佳服務，加上每年舉辦豐富親子藝文活動，專注於客服及社區凝聚力，已累積上千個家庭的幸福見證，在大台中地區創下絕佳口碑，落實坤悅永續經營的品牌理念。