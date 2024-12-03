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金龍風暴房市撿寶區　台中5大抗寒區出爐

▲▼ 北屯機捷,勝麗方程式,法拍,北屯街景,機捷特區,房地合一稅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲統計9月20日~10月30日止，台中市各行政區預售交易，前5大交易區分別為西屯、北屯、梧棲、南屯、沙鹿。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

第七波選擇性信用管制成為炒房客鎖銀根的殺手鐧，購屋基本盤推測僅有首次購屋與實質換屋客。而根據OPEN DATA資訊，統計9月20日~10月30日止，台中市各行政區預售交易，前5大交易區分別為西屯、北屯、梧棲、南屯、沙鹿。信義房屋專家分析，北屯區以機捷與鄰近74線沿線最受青睞。

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第七波選擇性信用管制加上銀行滿水位風暴未退，房市交易成交量下滑，而根據OPEN DATA資訊，台中在金龍風暴後至10月底，預售屋前5大交易區分別為西屯、北屯、梧棲、南屯、沙鹿，烏日與南區則並列第六位。

▲▼誠品生活480，台中,市政路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西屯區以交易242筆居全市之冠，主要交易集中在高端豪宅與商辦產品，這與政策面「打住不打商」有正相關。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察數據，政府調控一個月期間可說是最衝擊的暴風圈，不過，西屯區以交易242筆居全市之冠，主要交易集中在高端豪宅與商辦產品，這與政策面「打住不打商」有正相關。

不過豪宅建商「聯聚理安大廈」創下台中市新高單高總的超強氣勢，最高成交單價達127.2萬元，每戶總價1億元起跳，也顯示其品牌力道強勁，不受市場波動。除此之外，位於單元二的「陸府續森」也有數筆總價破6000萬元的交易出現，單價趨近9字頭，限貸令對口袋深厚的買家影響較小。

▲▼ 台中機捷特區,土地,標售,獵地,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區中高速發展的機捷特區最受歡迎，其次則為鄰近台74線的廍子重劃區與10期重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，北屯區以213筆位居台中第二交易熱區，交易產品以住宅為主，信義房屋北屯松竹店吳俊霆分析：「北屯區的人口、建設、商圈機能成長有目共睹，即使房價也同步高速發展，但仍穩居台中首購首選，只不過，過去的首購族看的是甜甜價格，現在的首購族看的則是生活機能與發展。」

以區段來說，吳俊霆認為：「總價在1500~2000萬元之間，可決定的年輕人自主性高，而高速發展的機捷特區最受歡迎，其次則為鄰近台74線的廍子重劃區與10期重劃區。」

▲▼ 機捷特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

北屯區交易集中在機捷、單元12、14期等區，其中大城營建機構的「大城光年」、「大映奕居」、「大城知丘」分別佔據機捷、14期、10期交易熱案，在北屯區中一枝獨秀，也讓後續即將進場的機捷新案「大城吾界」備受矚目。

此外，海線的梧棲、沙鹿分別站上第三、第五名，其中梧棲區更超越南屯、沙鹿，除了因區域3字頭房價吸引人之外，位在台中港特定區的長虹關係企業「聯虹鉑悦」也以產品實力與輕鬆付款方式贏得首購族的青睞，加上近期沙鹿5字頭新案頻傳，同為海線的梧棲區也受外溢效應而受惠。

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關鍵字：台中房市交易熱區信用管制豪宅建商首購族預售屋信義房屋

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