永和人5645萬買新店中古豪宅　同社區竟藏不少藝人

記者項瀚／台北報導

新店豪宅「江陵誠」住戶有歌手張宇、演員謝祖武，該社區睽違3年多再現交易，7樓戶以5645萬元交易。在地房仲表示，該社區周圍生活機能佳，但算是相對比較低調的豪宅，隱密性不錯，但本次成交單價64.7萬元，但比這幾年房市大盤，該社區漲不多。

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▲新店豪宅「江陵誠」住戶有歌手張宇、演員謝祖武，該社區睽違3年多再現交易。（圖／記者項瀚攝）

知名藝人在台北市買房的案例多，但在新北市的曝光就相對少。以新店區來說，不少名人偏向選擇青山鎮一帶的別墅，而買在市區大樓的案例曝光則相對罕見，不過有1豪宅社區「江陵誠」就同時住了歌手張宇、演員謝祖武。

近期實價揭露，「江陵誠」睽違3年多再次出現交易紀錄，7樓戶以5645萬元交易，權狀98坪，拆算單價64.7萬元。經查謄本，買方為戶籍登記在永和的自然人。

攤開實價紀錄，「江陵誠」從2019年至今，共有7筆交易紀錄，扣除本次交易後，其他6筆成交單價落在57~63萬元，樓層則為3~21樓區間。

▲「江陵誠」從2019年至今共有7筆交易紀錄。（圖／記者項瀚攝製）

住商不動產七張寶橋加盟店東游啟恭表示，「江陵誠」屋齡15年，位於建國路，屬民權路商圈，並靠近大坪林捷運站，生活機能非常方便，為新店的蛋黃市中心，而該社區由在地知名建商打造，規劃25層、一層2戶，保有一定的隱秘性，屬於比較低調的高價宅。

不過，游啟恭表示，「江陵誠」鄰路面寬較窄，公設豐富度、社區氣派度略為遜色，住戶除了藝人之外，還有一些中小企業主，另外由於該區緊鄰慈濟醫院，也有一些醫師住戶。





▲「江陵誠」位於民權路商圈，生活機能佳。（圖／記者項瀚攝）

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，觀察上一波房市大漲之前，「江陵誠」就有5~6字頭成交戶情，本次7樓戶成交單價64.7萬元，雖然創社區新高，但老實說比起大盤，沒有漲很多。另外，該社區坪數規劃不小，總價逼近6000萬，接近新北豪宅線就只能貸款3成，增加銷售難度，可能會影響到未來單價繼續上升的速度。

另外，觀察新店其他中大坪數豪宅，像是「吉美君品」、「寶徠花園」、「養心殿」等等，依據樓層與屋況不同，成交單價落在6~8字頭。由此來看，「江陵誠」算是新店價格相對平實的高價住宅。





▲新店其他中大坪數豪宅包括「吉美君品」、「寶徠花園」、「養心殿」等等。（圖／記者項瀚攝）

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