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歇業建商積欠51.5萬地價稅　2筆持分地遭拍賣

記者張雅雲／高雄報導

高雄在地建商東津建設，陸續積欠地價稅約51.5萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣該公司名下的2筆持分地，底價分別為86.4萬元、3.9萬元，17日將三拍，專家分析，「萬年流標」機會大。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

▲▼ 高雄,福德一路,五塊厝站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲東津建設因積欠地價稅，名下的2筆持分地，17日將三拍。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據建照執照顯示，持分地坪的地上物為屋齡45年公寓，起造人就是東津建設。（圖／翻攝自建築執照）

法務部執行署高雄分署表示，東津建設為高雄在地建商，1982年已經撤銷公司登記，42年前已歇業，從2009年起，因陸續積欠地價稅，合計共51萬5694元，因此拍賣該建商名下持分的土地。

17日三拍開標，共拍賣2標，1標為福德一路2號至24號與建國一路64巷21號至32號房屋的建物基地，持分地坪為2.42坪，底價86.4萬元，另1標為位於為建國一路72 巷的道路用地，持分地坪為0.32坪，底價為3.9萬元，拍定後均不點交，且共有人對拍賣標的物有優先承買權。

根據建築執照顯示，該地上物為屋齡45年公寓，起造人就是東津建設，為1幢2棟地上5層、地下1層建築，共有120戶。根據地籍資料顯示，共有人共131人，除東津建設外，其餘皆為自然人。

位置 地號 坪數 底價 使用分區
福德一路2~24號與建國一路64巷21號到32號的建物基地 苓雅區正言段0026-0000 2.42坪 86.4萬 住4用地
建國一路72巷道路 苓雅區正言段0026-0001 0.32坪 3.9萬 道路用地

東津建設遭拍賣不動產。資料來源：法務部行政執行署高雄分署。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰分析，其中1標應是建商當初留有前後棟公寓中間的私設巷道，因此遭拍賣名下土地持分，持分地沒有明確範圍，且遭到拍賣的面積為2.42坪，為住4用地，上面建物老舊，新買家多半有危老、都更改建的計畫，若想搶先卡位，伺機入手才有意義，不然持分面積太少，不具自用價值。

另一標則為道路用地，持分土地0.32坪，雖然底價更低，但若無特殊目的，更不會有人入手，萬年流標機率非常大。

▲▼ 高雄,福德一路,五塊厝站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲武廟商圈鄰近中山高交流道、捷運五塊厝站，聯外交通相當便利。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，該標的位於苓雅區武廟商圈，武廟路、大順路沿線商家林立，也有相當方便採買的武廟市場，並鄰近中山高交流道、捷運五塊厝站，聯外交通相當便利。

該區是高雄發展較早的區塊，原本人口就多，機能相當成熟，中古市場交易量能十分穩定，房價抗跌性強，40年以上公寓，成交單價約15~19萬元，1樓約27~32萬元，因素地不多，若有開發商願意整合，地段精華也有機會拍出。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：東津建設高雄拍賣地價稅房屋法務部持分地

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