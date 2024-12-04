瓊瑤輕生！　東區40年故居「可園」改建案還在蓋

▲作家瓊瑤住了40年的東區別墅「可園」，2021年投入改建。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

作家瓊瑤住了40年的東區別墅「可園」，2021年投入改建，與建商合作將變身建案「將捷之琚」，瓊瑤家族可分回10戶。但不幸的是，瓊瑤今（4日）傳出在淡水民宅輕生，來不及看到建案改建完工。

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知名言情小說作家瓊瑤，今日於淡水民宅輕生，死訊傳出後令人震驚，享壽86歲。瓊瑤生前產製出許多經典小說，多部小說還被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》。

事實上，瓊瑤的許多文章最後都註明「於可園」，其位於忠孝東路巷內、靠市民大道一帶，原先是7層別墅，但在2021年底通過危老改建。

▲瓊瑤的許多文章最後都註明「於可園」。（圖／ETtoday資料照）

該案基地面積282坪，土地全由瓊瑤家族持有，與將捷建設合建為新案「將捷之琚」，規劃14層，雙併66、70坪，總計23戶，瓊瑤家族分得13戶，主要為1、2樓以及高樓層，其中2樓將規劃成故事館。

據了解，該案名為「將捷之琚」，據說由瓊瑤親自命名。為何不把「瓊瑤」、「可園」放到案名中？據了解，是瓊瑤覺得「回憶雖然是最美的，但人也要往前走，也就是懷舊迎新的概念。」

「將捷之琚」於去年7月公開銷售，但經查實價登錄，尚未出現任何交易紀錄。記者聯繫代銷，業者表示，該案可售總共10戶，但基於建商考量，改成先建後售。

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