「健康傳銷巨頭」蛋黃區商辦　二拍1748萬元流標收場　

▲知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」名下位於高雄蛋黃區的商辦遭法拍，4日開標，以流標收場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

知名外商健康食品傳銷集團「美兆生活事業股份有限公司」因「給付票款」強制執行，名下位於高雄蛋黃區的商辦遭法拍，二拍底價為1748萬元，4日開標，以流標收場，專家預估，地段精華，三拍有機會拍出。

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「美兆生活事業股份有限公司」是知名外商健康食品傳銷集團，根據官網指出，美兆健康管理機構自1988年在高雄成立第一家診所，即投入預防保健行列，致力推廣健康管理服務。

該公司以「預防醫學、精準健康」為核心，並擁有亞洲最大健康數據資料庫，結合美兆診所進行健檢，使用傳銷手法賣健康卡，業績快速成長。而美兆診所在台北、台中、高雄都設有據點，根據官網介紹，目前已有超過百萬會員接受美兆健康管理服務。

近期美兆生活事業與美兆診所爆出經營糾紛。而美兆生活事業名下位於「卓越廣場大樓」14樓內的商辦，坪數109坪，底價1655萬元，根據法院筆錄，現場開設美兆診所正常營運。

▲美兆生活事業與美兆診所雙方爆出經營權糾紛，美兆生活事業名下位於「卓越廣場大樓」14樓內的商辦，作為美兆診所使用，由美兆生技標下。（圖／記者張雅雲攝）

美兆生技11月13日在一拍時出手標下，僅1人投標，溢價300萬元，以1955萬元得標，換算單坪為17.8萬元，寬頻房訊發言人徐華辰表示，由於美兆生技為美兆診所委託的業務單位，美兆生活事業與美兆診所雙方爆出經營權糾紛後，美兆生技搶在一拍進場也不意外，得標價也算符合區域行情。

而美兆生活事業另一筆位於高雄的商辦，4日遭到法拍，該物件位於高雄市新興區復興一路「名揚大廈」9樓，屋齡43年，總坪數107坪，目前二拍底價為1748萬元，換算單價為16.3萬元，因無人投標，以流標收場。

透明房訊《104法拍網》經理陳慧瑜表示，該物件位於南高雄蛋黃區，復興路商家林立，商業機能發達，附近就是高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華，目前區域行情落在16~17萬元，三拍以後，該物件單價落在13萬元，有機會吸引有興趣的買家進場，拍出機會大。

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