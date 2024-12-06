自住客搶嶺東30年中古屋　在地：明知投資客物件仍願出高價

▲台中嶺東地區，在新建案陸續成屋帶動下，帶動區段屋齡30年的中古屋出現轉4手還是成交的案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣房市由預售屋領漲，連帶屋齡超過30年的中古屋也搭起補漲列車，南屯嶺東地區，在新建案陸續帶動下，房價叩關5字頭，新成屋行情也來到4字頭，而區段屋齡30年的中古屋更是出現轉3手還是成交的案例。

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位於嶺東商圈的中古屋社區，高樓層戶別，總坪數41.46坪3房物件，2023年6月有投資客以單坪17萬元、總價705萬元成交，時隔1年，6月份再以單價27.7萬元、總價1150萬元出售成功。而近期同一物件在市場上再掛1498萬元掛賣，據知情人士透露，不到一天就成功出售。

▲不少地區中古屋過去被投資客收購後轉手，仍有不少買家願意高價出手，其實就是看中不用再裝潢、沒有工期問題。（圖／記者陳筱惠攝）

知情人士透露，其實該社區為附近相當知名社區，2021年一名年輕女子，因心情不佳跑至該社區頂樓作勢跳樓，警方火速趕到現場，也連繫女子母親到場勸說，但她仍情緒激動，並避開警方鋪設的緩衝墊一躍而下，由於當時是白天，不少人更是親眼目睹，因此造成地方轟動。

不過出售戶，全室已經整修過，也鋪上美美的木地板，整體整潔光明，但也相當明顯為投資客的物件，對於仍有人高價求買，21世紀不動產資深經理沈政興就說：「很多買家明知物件是投資客產品，仍願意高價下手，其實就是看中不用再裝潢、沒有工期問題，周邊新建案預售行情2房已經來到1400萬元，加上中古屋室內實際使用坪數誘人，公設比又低，拎包入住可以省下很多額外費用。」

不過沈政興表示：「該社區因屋齡已經30年，最初購入的單價其實不用2位數，以該戶來說，當初入手價大概350~400萬元，但購入投資客物件仍要注意裝潢上是否只是『表面裝潢』，也要特別檢查最主要的水電管線以及裝潢實用性，避免衝動購屋。」





▲位於嶺東路上的國立台中科技大學中護嶺東校區也即將落成。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，在地房仲邱先生也表示：「嶺東商圈整體起漲原因，除有市政路延伸案利多，未來嶺東往返七期相當方便，還有國立台中科技大學中護嶺東校區也即將落成，以及精密園區加持，等於拿了學區、建設、產業三大不動產起漲優勢，讓嶺東整體新屋起漲中古屋也補漲。」

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