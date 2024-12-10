金門重劃區劍指4字頭　在地人推：「自然村」單價少10萬

▲金門重劃區新案劍指4字頭，在地房仲推薦金寧鄉「自然村建地」產品，每坪僅25~26萬元。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

金門重劃區新案劍指4字頭，在地房仲表示，每坪便宜約10萬元的金寧鄉的「自然村建地」公寓華廈夯，總價千萬元內就有機會買到小3房。此外，他也指出金門主要4大買盤，分別是當地首購換屋、軍公教、台商、大學生家長。

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東森房屋金門加盟店東樊志恒表示，近年金門房市與台灣大盤同步，呈現上漲趨勢，指標區域例如金寧鄉、金城鎮的新成屋與預售案成交站穩3字頭，劍指4字頭，在缺工缺料持續的環境下，房價難跌。

樊志恒介紹，金寧鄉重劃區具金門大橋建設利多，開車可快速通往小金門，預售成交單價落在36~38萬元，以小3房產品為主力，總價約1100~1200萬元左右，目前該區有7個案子完工、即將完工，素地還很多，未來發展可期，但現階段生活機能就稍顯沒那麼豐富。

金城鎮重劃區開發相對飽和，約有7成土地已開發，此外緊鄰金城老街舊市區，日常生活採買方便。目前該重劃區預售單價落在38~40萬元，總價1200~1400萬元可買到3房。樊志恒說：「之後開盤的案子，4字頭以上是跑不掉了。」

樊志恒表示，金寧鄉、金城鎮重劃區房價不菲，因此許多有許多買盤把目光轉移到金寧鄉的「自然村建地」，其非屬重劃區內範圍，並採低容積、低密度開發，產品以公寓華廈為主，新屋成交單價僅25~26萬元，總價800~900萬元左右就有機會入手小3房，相當親民，而這也是目前金門房市最夯的產品之一。

▲金寧鄉、金城鎮重劃區房價不菲。（圖／東森房屋提供）

接著，樊志恒談到金門的買盤結構。他說，除了本地的首購、換屋剛性需求外，也有許多軍公教人員購屋，「他們被派到金門之後，基本上就不會想離開了，我們這邊普遍薪資待遇比台灣高、工作量又比台灣低。」

由於廈門與金門往返便利，台商也是金門購屋主力，另外還有金門大學、銘傳大學的學生。樊志恒表示：「許多學生家長希望以買代租，買自然村建地3房，1房小朋友自用，另外2房租給同學，以補貼房貸，小朋友畢業之後可能出售，也可能會繼續留著收租置產。」

然而談到近來市況，樊志恒坦言，金門不少買盤皆為第二戶購屋，受央行919打房的影響不小，整體呈現量縮格局，但目前價格表現仍相當穩定，畢竟營建成本居高不下，價格實在難以下跌，後續房市表現就看台灣的政策如何變化，但長線來看金門的剛性需求仍十分強勁。





▲東森房屋金門加盟店東樊志恒。（圖／東森房屋提供）

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