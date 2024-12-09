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浮洲合宜宅2025年解禁　專家估：轉手「絕對不只翻倍賺」

記者項瀚／台北報導

北台灣有2大合宜住宅，板橋「浮洲合宜住宅」當初每坪售價約19萬元，10年閉鎖期將在2025年解禁，專家預估可來到5字頭價碼。另外，桃園龜山4大合宜宅在2021年解禁後至今，房價都有5成以上漲幅。

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

▲▼ 浮洲合宜宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲板橋「浮洲合宜住宅」10年閉鎖期將在2025年陸續解禁。（圖／記者項瀚攝）

過去政府在北台灣規劃2大合宜住宅，包括板橋「浮洲合宜住宅」、桃園「機場捷運A7站合宜住宅」在2013年就已經全數完售。其中，「浮洲合宜住宅」的10年不得轉售閉鎖期，將於2025年上半年陸續解禁。

當初「浮洲合宜住宅」推案時，每坪售價僅約19萬元，而前幾年法拍成交案件，單價已來到3字頭，甚至站上4字頭，房價翻倍跳。

不過，寬頻房訊發言人徐華辰表示，由於「浮洲合宜住宅」有不少比例為「假債權、真買賣」的特殊狀況，法拍價格反應行情的代表性較低，而估計該社區在2025年10年閉鎖期解禁之後，售價可來到5字頭。

徐華辰指出，板橋老公寓單價隨便也要4字頭，「浮洲合宜住宅」屋齡還在10年內，雖然地段較偏，但由於社區量體大，社區1樓店家不少，日常生活採買機能足夠，且對比於樹林大樓行情，5字頭價碼不成問題。

▲▼ 。（圖／中信房屋統計）

▲2021年A7合宜住宅解禁以來，4社區的平均房價漲幅普遍都超過5成。（圖／中信房屋統計）

另外，A7合宜住宅位於桃園市龜山區，共劃分了4個社區，分別為「 遠雄文青 」、「 皇翔歡喜城 」、「 麗寶快樂家 」、「 名軒快樂家 」，其5年閉鎖期於2021年陸續解除後，平均房價漲幅普遍都超過5成，房價漲勢相當明顯。

《ETtoday新聞雲》委託中信房屋統計，自2021年A7合宜住宅解禁以來，4社區的平均房價漲幅普遍都超過5成，房價漲勢相當明顯。中信房屋研展室副理莊思敏補充：「A7合宜住宅推出時的每坪房價約為15萬元，如今的轉手價已上漲至每坪30-36萬元上下。」

▲▼ 龜山合宜宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲A7合宜住宅推出時的每坪房價約為15萬元，如今的轉手價已上漲至每坪30-36萬元上下。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP234／小時不懂事還有救！　估價師揭靠1招「養回房貸信用分數」

關鍵字：浮洲合宜宅A7合宜宅轉手閉鎖期房價解禁中信房屋莊思敏寬頻房訊徐華辰

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