一表看3大科學園區4年房價漲幅　南科今年意外倒跌5.9%

▲全台3大園區所在行政區的中古房價統計曝光。（圖為南科地區／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台3大園區所在行政區的中古房價統計曝光，竹科連續4年呈現雙位數成長，但南科前3年大漲6成，今年出現5.9%下滑。專家表示，該區近年房價急漲，薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，使消費者難以再追價。

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政大不動產研究中心、永慶房產集團合作，據全台3大科學園區所在行政區的中古房價，統計出「政大永慶科學園區中古屋房價指數」。

觀察近2年Q3表現，3大科學園區指數漲幅有出現短期回落的現象。永慶房產集團研展中心總監郭翰說明：「2022-2023年受到全球經濟景氣疲軟的衝擊，且央行開始升息，台灣整體房市有所降溫，台中和高雄園區房價指數年增幅也有降溫的跡象。」

新竹科學園區近4年房價指數年增幅皆有雙位數漲幅，漲勢相當凌厲。而南科於2021Q3至2022Q3漲幅也相當凶猛，每年皆有2成以上的增幅，但自2023年Q3指數年增幅出現下滑，2024Q3指數首現負成長。

▲政大不動產研究中心、永慶房產集團合作，據全台3大科學園區所在行政區的中古房價。（表／永慶統計）

郭翰表示，竹科為全台最熱的房市區域之一，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，「此外當地因受限於腹地狹小，導致新增供給有限，當地精華地段如竹北市、有台積電進駐的寶山鄉，預售新案屢創新高，也帶動周邊中古屋價格。」

至於台南園區，郭翰表示，該區3年間漲幅達6成，「但近年房價急漲，薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點，使消費者難以再追價，因此近一年Q3台南園區指數也開始下跌，減幅為5.9%。」

新案部分，《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，新市新案站穩4字頭，高價甚至來到5字頭，而善化也接近4字頭，在目前南部新案市場冷淡環境下，去化受挑戰，但目前雖然量縮，但尚未見到預售案價跌。

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