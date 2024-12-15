貸款緊箍咒！收租型商辦買氣墜　業者曝：利率飆破3%

▲今年大型商用不動產交易量年增8%，但辦公室買氣連2年下滑。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

今年大型商用不動產交易1539億元，年增8%，創10年來次高。不過，辦公室買氣連續2年下滑，主因之一是銀行放貸緊縮，利率拉高所致。商仲表示：「市場上有聽到，買商辦收租的利率高達3~3.5%，但自用買方僅2.3~2.5%。」

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第一太平戴維斯統計，2024年由於台灣經濟成長率與出口表現亮眼，帶動商用不動產市場買氣，截自12月9日大型大型商用不動產交易金額達1539億元，比去年同期增加8%，寫下10年來第二高紀錄。

進一步觀察，2024年商用不動產以廠房需求最旺，全年度成交金額達709億元，占整體交易比重達46%，交易規模遠超越前一波中美貿易時期台廠大舉回來的購廠金額。

不過，辦公室買氣連續2年下滑，今年總交易金額為287億元，年減約27%。主要受到精華區域辦公大樓釋出物件稀少，價格談判不易，另外貸款利率提高，壓縮獲利空間以致買方觀望也是原因之一。

第一太平戴維斯總經理陳逸鴻表示：「銀行明顯對放貸控管，我們有聽到，針對買辦公室收租的個案，貸款成數45%、利率高達3~3.5%，使得收租型商辦買氣下墜；但若是自用，成數就可到75~80%、利率2.3~2.5%，因此多數買方為企業自用室、開發商以重建角度評估為主。」

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示：「貸款緊縮仍為主要關鍵，短期內投資型買方保守觀望，然市中心物件釋出有限，價格將持穩甚至緩漲，大型投資人則轉往租金投報率較高的物流倉儲或工業廠辦。」

▲黃瑞楠表示，貸款緊縮仍為主要關鍵，短期內投資型買方保守觀望。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補補充，壽險業置產商用不動產、商辦收租，幾乎部會貸款，主要使用保費，且隨投報率門檻放寬，讓投資商用不動產更具穩定性，壽險業者也逐漸轉向買方。

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