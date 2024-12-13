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建商來不及踩煞車　919打房隔月「建照核發量反增」

▲▼ 大同區施工建案,北市開工,北市工程,北市工地,開工量。（圖／記者張菱育攝）

▲史上最嚴打房後首月、10月，全台建照量不減反增。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

史上最嚴打房後首月，全台建照量不減反增，10月建照核發量達1.26萬宅，月增3成以上、年增1成以上。專家表示，建商沒預料9月會打這麼重，建照申請來不及縮手。

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央行9月底推出第七波信用管制措施，全台房市買氣急凍，但住商機構觀察內政部數據，全台除農舍外住宅類建照核發數量，今年10月仍達1萬2628宅，月漲幅、年漲幅分別達3成與1成以上，且該數據也是自2020年以來同期次高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「主要原因是，建商申照與推案多需提早規劃，而10月以往為接續928檔期過後的推案旺季，加上自去年下半年新青案帶動一波房市多頭，不少業者重押此波年前最後銷售期。」

房市專家何世昌也表示：「建商沒預料9月會打這麼重，建照申請來不及縮手，因此10月建照核發量看起來仍呈現上升，而觀察928檔期推案量就已明顯萎縮，未來幾個月不管是建照核發、開工量，應都會下降。」

▲▼ 六都建照核發數統計（單位：宅） 。（圖／記者項瀚攝）

▲六都建照核發數統計（單位：宅）。（圖／記者項瀚攝）

另外，觀察六都建照核發數量狀況，不管是10月單月份或是今年1~10月總計，桃園、台中漲勢都最為明顯。賴志昶表示，桃園建照量大增主因仍是北部房市外溢，「脫北者」效應持續蔓延，且桃園各重劃區議題濃厚，吸引開發商進駐插旗。

台中市自疫情過後一直是各大建商爭搶之地，且不僅是西屯、南屯等蛋黃區域，連海線、南台中等行政區都可見知名開發商身影，主因仍是市區有台中捷運加持，外圍區域又有重劃區等大型開發案挹注，不管蛋黃區、蛋白區皆房市議題不斷，讓台中成為建商兵家必爭之地。

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關鍵字：打房央行建照核發數量建商住商不動產何世昌

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