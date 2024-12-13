在地豪宅客出手　永和「正忠排骨飯」店面1.21億交易

記者項瀚／台北報導

永和保平路「正忠排骨飯」店面以1.21億元交易，買方是永和在地人，戶籍登記在當地豪宅「仁愛麗晶」。專家表示，本次購置店面土地為商業區，換算每坪地價355萬元，若成功整合鄰地推案，具開發效益。

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▲永和保平路「正忠排骨飯」店面以1.21億元交易。（圖／記者項瀚攝）

2013年時永和「正忠排骨飯」店面以1億1100萬元交易，近期實價揭露，該店面以1億2100萬元成交。據實價資訊，本次交易為4層公寓的1~2樓，共2個門牌，總交易坪數113坪，土地則移轉34坪。

經查謄本，買方為2位陳姓自然人，戶籍都登記在永和知名豪宅「仁愛麗晶」，且位於不同戶，加上本次豪氣砸上億購買店面，顯見經濟實力。

▲永和「正忠排骨飯」交易資訊整理。（圖／記者項瀚攝）

記者平日中午走訪永和「正忠排骨飯」，人潮多。店員表示：「沒聽說店面交易了，目前也沒有收到將停業的通知。」

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，該基地為商業區容積率440%，若成功整合300坪以上，走都更程序，1坪土地可蓋10.5坪，加上位於角地，有利之後建案條件，再參照永和新案9字頭行情，本次購地單價355萬元不貴，具開發效益。

另外，蕭傑楷提到，該案由於位處商業區，建案需規劃一定比例商業用途，但永和地狹人潮，人口密集，店面效益不差，此外永和新案供給稀缺，規劃部分事務所戶別，只要符合小坪數要件，銷售去化應也不會太困難。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，「正忠排骨飯」位於保平路、永貞路口，屬永和主幹道之一，區域環境也算熱鬧，生活機能便利，走路到捷運永安市場站約8分鐘，地段不錯。

林明賜進一步表示，該區老公寓多，換屋需求強勁，而觀察周圍的電梯華廈大樓社區，新案「比漾好境」成交價已達8字頭，屋齡相對新穎的「雄邦馨苑」這兩年出現7字頭交易，而屋齡20年以上的像是「黃金時代」、「凱旋臻品」也要價6字頭。

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