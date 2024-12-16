七期合併戶豪宅法拍8800萬成交　傳建商董座出手保價護航

記者陳筱惠／台中報導

台中七期市政路百坪豪宅富宇「東方之冠」10樓，共計281坪的合併戶物件，於10月時「時代國際商務中心」積欠約4000萬元債務，進入法拍程序，首拍底價1.27億元，一路流標至3拍，傳富宇地產董座出手8800萬元保價護航。

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▲台中七期市政路百坪豪宅，首拍底價1.27億元，一路流標至3拍，傳建商董座出手8800萬元保價護航。（圖／記者陳筱惠攝）

富宇「東方之冠」位於七期市政路上，屋齡10年，外觀採新古典設計，產品規劃百坪起跳。遭法拍的戶別為10樓之3、10樓之5 ，總面積合計約281坪（含7車位），底價1億2760萬元，拆算車位後每坪單價約47.5萬元。

不過，因底價超過億元，首拍與二拍底價1億847萬元皆無人出手，進入三拍底價來到8678萬元，拆算一坪僅30.8萬元，具備價差外又是少見合併戶且附精裝修，在三拍時終於等到買家出價8800萬元出手。

經查，得標的張姓自然人，疑似為富宇地產董座出手，得標價8800萬元，拆算後將房價維持在3字頭身價，來到31.3萬元，寬頻房訊發言人徐華辰認為：「其實過去也有開發商自行出價『保價護航』買回法拍戶案例，不過通常因爲是個人名義去買回，實際難統計真實數據，屬於指標建案守價、維持身價對整個市場行情起到一個安心的作用。」

七期資深房仲謝兒政補充：「以該社區來說現在市場上裝潢戶的總價，總價來到1.5億元，也是富宇建設在七期的指標代表作品，光是樓高38層，以現在的土地、營建成本來說單坪3字頭『連成本都不夠』」。





▲指標建案由建商自行買回，通常是維持身價，對整個市場行情起到一個安心的作用。（圖／記者陳筱惠攝）

其實被視為市場派開發商的富宇建設，近期在政策面上新預售案銷售趨於低調，反向轉為佈局公益相關活動，包含陸續捐贈4台復康巴士給新竹縣政府、台中市政府、彰化縣政府和伊甸基金會。

透明房訊台中公司經理鄭本明則認為：「本件大坪數高總價，真的要資產雄厚的財主才能買下，但真的有錢人一定是蠻挑的，非極品物件不會看在眼底。所以護盤價來到單坪31.3萬元，也是必須要做，不然第4拍落到單坪25萬元，對社區整體房價來說影響更大。」

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