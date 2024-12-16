每賣2戶就有1戶是2房　高雄預售小宅人氣勝北市

▲今年高雄2房狂銷，預售屋的交易占比高達48.7%，幾乎每賣2戶就有1戶是2房 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

薪水跟不上房價漲幅，民眾購屋面積愈來愈小。根據房仲集團統計，近3年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化，台北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%，攀升幅度七都最高；而今年高雄2房狂銷，預售屋的交易占比高達48.7%，幾乎每賣2戶就有1戶是2房。

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永慶房產集團觀察近三年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化，數據顯示，七都預售屋2房占比皆較3年前全面提升，其中台北增加幅度最大，3年間增加12.1%，為七都之冠。

其中2024年高雄預售2房占比為48.7%，為七都中最高，也比3年前增加4.4%個百分點，而新竹縣市的3房交易占比將近6成，為七都之最。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，使近一年2房產品交易熱度攀升，以占比46.6%超車3房產品，居各房數最高，且4房以上產品在三年間占比大減近10個百分點。

縣市 格局 2022年 2024年 增減百分點 台北市 1房 14.9% 15.4% +0.5 台北市 2房 34.5% 46.6% +12.1 台北市 3房 39.2% 36.5% -2.7 台北市 4房以上 11.4% 1.5% -9.9 新北市 1房 7.8% 6.8% -1.0 新北市 2房 39.8% 41.8% +2.0 新北市 3房 47.0% 48.1% +1.1 新北市 4房以上 5.4% 3.3% -2.1 桃園市 1房 9.7% 5.3% -4.4 桃園市 2房 40.3% 42.3% +2.0 桃園市 3房 40.1% 45.0% +4.9 桃園市 4房以上 9.9% 7.4% -2.5 新竹縣市 1房 3.1% 1.9% -1.2 新竹縣市 2房 19.9% 22.6% +2.7 新竹縣市 3房 56.9% 59.7% +2.8 新竹縣市 4房以上 20.1% 15.8% -4.3 台中市 1房 3.1% 2.8% -0.3 台中市 2房 34.6% 34.7% +0.1 台中市 3房 44.7% 52.3% +7.6 台中市 4房以上 17.6% 10.2% -7.4 台南市 1房 6.3% 1.7% -4.6 台南市 2房 35.3% 44.0% +8.7 台南市 3房 40.2% 44.6% +4.4 台南市 4房以上 18.2% 9.7% -8.5 高雄市 1房 14.3% 12.3% -2.0 高雄市 2房 44.3% 48.7% +4.4 高雄市 3房 30.6% 33.4% +2.8 高雄市 4房以上 10.8% 5.6% -5.2

▲近三年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化。資料來源：永慶房產集團。（ETtoday製表）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店東蔡岳霖表示，高雄則因近年來產業進駐，帶動購屋需求推升房價，加上高雄房價急漲，大多數的購屋族難以負擔，建商推案也以小坪數預售屋為主，以控制總價保持銷量，因此2房以下預售小宅成高雄主流，吸引許多自住、置產買盤湧入，也讓2房成交占比為七都最高。

陳金萍補充，近一年高雄預售2房交易資料，多屬蛋黃區域的三民、左營區，以及新興熱區的楠梓、仁武、橋頭區。這些區域因交通、生活機能足夠以及科技產業加持下，預售市場交易熱絡。

此外，新竹縣市近一年3房占比為59.7%，較三年前增加2.8%。中信房屋新竹關埔加盟店店長蘇世杰指出，新竹擁有新竹科學園區的優勢，持續吸引大量科技人才進駐。這些收入可觀、工作穩定的科技新貴，對於居住空間通常有更高的需求，三房、四房的房型也因此成為他們的首選。

此外，相較於台北市等主要都會區，新竹的房價仍顯得相對親民，尤其在新竹外圍區域，如新豐、湖口等地，平均房價仍普遍落在2-3字頭上下，即使購買中大坪數住宅也不會對購屋者造成過大的財務壓力。

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