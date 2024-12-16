每賣2戶就有1戶是2房　高雄預售小宅人氣勝北市

▲今年高雄2房狂銷，預售屋的交易占比高達48.7%，幾乎每賣2戶就有1戶是2房 。（示意圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
薪水跟不上房價漲幅，民眾購屋面積愈來愈小。根據房仲集團統計，近3年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化，台北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%，攀升幅度七都最高；而今年高雄2房狂銷，預售屋的交易占比高達48.7%，幾乎每賣2戶就有1戶是2房。
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永慶房產集團觀察近三年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化，數據顯示，七都預售屋2房占比皆較3年前全面提升，其中台北增加幅度最大，3年間增加12.1%，為七都之冠。
其中2024年高雄預售2房占比為48.7%，為七都中最高，也比3年前增加4.4%個百分點，而新竹縣市的3房交易占比將近6成，為七都之最。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，使近一年2房產品交易熱度攀升，以占比46.6%超車3房產品，居各房數最高，且4房以上產品在三年間占比大減近10個百分點。
|縣市
|格局
|2022年
|2024年
|增減百分點
|台北市
|1房
|14.9%
|15.4%
|+0.5
|台北市
|2房
|34.5%
|46.6%
|+12.1
|台北市
|3房
|39.2%
|36.5%
|-2.7
|台北市
|4房以上
|11.4%
|1.5%
|-9.9
|新北市
|1房
|7.8%
|6.8%
|-1.0
|新北市
|2房
|39.8%
|41.8%
|+2.0
|新北市
|3房
|47.0%
|48.1%
|+1.1
|新北市
|4房以上
|5.4%
|3.3%
|-2.1
|桃園市
|1房
|9.7%
|5.3%
|-4.4
|桃園市
|2房
|40.3%
|42.3%
|+2.0
|桃園市
|3房
|40.1%
|45.0%
|+4.9
|桃園市
|4房以上
|9.9%
|7.4%
|-2.5
|新竹縣市
|1房
|3.1%
|1.9%
|-1.2
|新竹縣市
|2房
|19.9%
|22.6%
|+2.7
|新竹縣市
|3房
|56.9%
|59.7%
|+2.8
|新竹縣市
|4房以上
|20.1%
|15.8%
|-4.3
|台中市
|1房
|3.1%
|2.8%
|-0.3
|台中市
|2房
|34.6%
|34.7%
|+0.1
|台中市
|3房
|44.7%
|52.3%
|+7.6
|台中市
|4房以上
|17.6%
|10.2%
|-7.4
|台南市
|1房
|6.3%
|1.7%
|-4.6
|台南市
|2房
|35.3%
|44.0%
|+8.7
|台南市
|3房
|40.2%
|44.6%
|+4.4
|台南市
|4房以上
|18.2%
|9.7%
|-8.5
|高雄市
|1房
|14.3%
|12.3%
|-2.0
|高雄市
|2房
|44.3%
|48.7%
|+4.4
|高雄市
|3房
|30.6%
|33.4%
|+2.8
|高雄市
|4房以上
|10.8%
|5.6%
|-5.2
▲近三年七大都會區預售屋各房數交易量占比變化。資料來源：永慶房產集團。（ETtoday製表）
住商不動產楠梓高大謙行加盟店東蔡岳霖表示，高雄則因近年來產業進駐，帶動購屋需求推升房價，加上高雄房價急漲，大多數的購屋族難以負擔，建商推案也以小坪數預售屋為主，以控制總價保持銷量，因此2房以下預售小宅成高雄主流，吸引許多自住、置產買盤湧入，也讓2房成交占比為七都最高。
陳金萍補充，近一年高雄預售2房交易資料，多屬蛋黃區域的三民、左營區，以及新興熱區的楠梓、仁武、橋頭區。這些區域因交通、生活機能足夠以及科技產業加持下，預售市場交易熱絡。
此外，新竹縣市近一年3房占比為59.7%，較三年前增加2.8%。中信房屋新竹關埔加盟店店長蘇世杰指出，新竹擁有新竹科學園區的優勢，持續吸引大量科技人才進駐。這些收入可觀、工作穩定的科技新貴，對於居住空間通常有更高的需求，三房、四房的房型也因此成為他們的首選。
此外，相較於台北市等主要都會區，新竹的房價仍顯得相對親民，尤其在新竹外圍區域，如新豐、湖口等地，平均房價仍普遍落在2-3字頭上下，即使購買中大坪數住宅也不會對購屋者造成過大的財務壓力。
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