不是標錯價！　老商辦持分法拍底價腰斬「還比市價貴5倍」

▲位於南屯區主幹道五權西路二段的老牌商辦大樓「統健大樓」，出現一筆天價法拍物件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中出現一筆獵奇法拍，位於南屯區主幹道五權西路二段的商辦大樓，出現一筆高價法拍案，但驚奇的是該物件已經進入第四拍，總面積78坪的空間，債務人僅持有1/3，底價從1億500萬元降到4970萬元，但單價拆算133萬元，仍比該大樓身價多了5倍。

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位於南屯區主幹道五權西路二段的老牌商辦大樓「統健大樓」，出現一筆法拍物件，驚奇的是拍賣物件共計78坪的空間，但債務人僅持有1/3，約37坪，從一拍1億500萬元，單價275.95萬元的超高價格，進入法拍市場。

此次法拍物件的原因為清償債務，聲請法拍的三才開發也已經解散，不過，15樓物件劉姓債務人應與該公司有股東糾紛，經查，劉姓自然人僅持有1/3，卻從一拍的1億500萬元、二拍8400萬元、三拍6720萬元經過應買期，目前四拍底價降到4970萬元。

▲該物件即便到四拍、約51折，仍高於現在市場行情，單價拆算下來為133萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

「統健大樓」屋齡32年，是在地老字號商辦大樓，近一年平均成交單價24萬元，最高單價也僅24.98萬元，目前待售戶中有179.8坪物件，開價3998萬元。單對比一拍幾乎是腰斬價格求售，但實際上即便落入四拍，仍高於行情5倍。

▼ 「統健大樓」法拍戶一覽表 。（圖／記者陳筱惠攝）

拍賣次數 日期 拍賣金額 (萬) 保證金 (萬) 單坪價 (萬) 1拍 113/4/18 10500 3150 275.95 流標 2拍 113/5/16 8400 2520 220.76 流標 3拍 113/6/27 6720 2016 180.03 流標 應買 113/6/27 6720 2016 180.03 流標

21世紀不動產資深經理沈政興則說：「一開始看以為是78坪法拍價4970萬元，這樣的金額就已經高於行情，細看之下單價竟破百萬元，這個價碼比目前七期最貴商辦單價都還要高出許多，即便腰斬也不會有人出手。」

對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「過去會出現法拍價比市價高的情況，都是考慮債務人欠債金額去做出調整，但通常法院也會考慮到市場行情價格，此案件可說是相當特殊，推測應有其他隱情。」





▲南屯區主幹道五權西路二段，是過去商辦集中地，車流量大。（圖／記者陳筱惠攝）

不過徐華辰說：「從價格上來看，該物件從一拍就以天價進入法拍市場，即便到了四拍、約51折，仍高於現在市場行情，單價拆算下來為133萬元、又僅有1/3持分產權，幾乎可以預見該物件會落入『萬年流標』」。

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