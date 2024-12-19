「2025北市房價跌5~10%」　房仲大老指2產品首當其衝

▲台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城預言，2025年Q2台北市房價將下修5~10% 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「2025年Q2台北市房價將跌5~10%，尤其是35坪以上公寓，以及40~50坪老華廈大樓若缺乏管理、又沒有車位的社區，價格也比較容易修正。」台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城預言，此外他也喊話，央行不要再祭出第八波打房。

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台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城表示，919打房之後，房市交易量縮，預期到明年Q2台北市房價將下修5~10%，「但不同類型產品表現仍有差異，主力產品像是2房（20出頭坪）單價8~9字頭、總價控制2000萬元左右，以及學區宅，估計價格不會有什麼變化，所以想買這類產品的消費者，任何適合都是買點。」

那什麼產品會跌？蘇金城認為：「35坪以上公寓修正會最明顯的，另外一些40~50坪老華廈大樓若缺乏管理、又沒有車位的社區，價格也比較容易修正。」

▲目前買賣雙方呈現僵滯，買方期待降價、賣方仍頗為堅持。（示意圖／記者陳建宇攝）

台北市不動產仲介經紀業公會理事長張欣民表示，目前買賣雙方呈現僵滯，買方期待降價、賣方仍頗為堅持，因此交易量縮，預期明年Q2房價出現些許修正之後，市場交易量會高一些，但整體還是低量格局。

台北市不動產仲介經紀業公會認為，2025年房市「量縮價跌」似已成為市場共識，且還有2大變數，首先就是央行選擇性信用管制，「若央行沒有解除，甚至祭出更強力的政策出來，市場交易量都不可能放大，因此呼籲央行最好不要再有第八波。」

第二是美國總統川普下個月即將就職。蘇金城認為，川普不可捉摸的行事作風，國內房市恐怕多少會掃到颱風尾，「若川普對台灣匯率操縱有所反制，新台幣大幅升值，對台灣出口貿易將產生巨大衝擊，不利股市，房市也可能間接受到傷害。」

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