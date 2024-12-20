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烏日地王換人當　櫻花建單坪111萬拿下「接待中心」

▲▼ 大華縱橫接待中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲櫻花建設公告以總價9.57億元取得台中烏日區新高鐵段26地號，現址為「大華縱橫」接待中心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

櫻花建設公告以總價9.57億元取得台中烏日區新高鐵段26地號、共計面積862坪，拆算單價111.1萬元，打敗過去達麗建設與白天鵝建設連手以單價96.4萬元購入的28地號單價，成爲新地王。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

櫻花建設今公告以總價9.57億元取得台中烏日區新高鐵段26地號、共計面積862坪，拆算單價111.1萬元，創下區段新地王價碼，經查，該塊土地現為「大華縱橫」接待中心。

▲▼ 新高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲櫻花建設以單價111萬元，贏過2021年標售達麗建設與白天鵝以單價96.4萬元獵地，成為高鐵新地王。（圖／記者陳筱惠攝）

台中土開表示，該地創下百萬地價其來有自，該區段為基準容積350%的商業區土地，以土地取得單價以及土地形狀來觀察，該土地面74號道，具備交流道優勢，未來又有大型開發案在側，區域行情坐穩4字頭，未來推案預測將上達5字頭。

據了解，櫻花建設此次取得的土地，隔壁就是目前推案的「大華縱橫」、達麗Ｘ白天鵝「新高鐵」兩案基地，2021年標售時該達麗建設與白天鵝以單價96.4萬元、總價44.2億元取得基地4584.2坪，當時創下單總價皆最高的紀錄。

當時據傳櫻花建設也有出手，時序經過3年，相鄰的26地號則再創新高價，業內人士表示，櫻花建設2024年前11月進帳約70億元，為了後續推案庫存，近期除了高鐵地區，也取得彰化員林土地，目前在信用管制下，中小型建商獵地已經縮手，土地市場成為上市櫃建商的主場。

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關鍵字：台中新地王高鐵土地市場櫻花建設烏日

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