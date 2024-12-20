央行隱藏手段「別想搬錢」　科目四、增貸、理財型房貸全嚴查

▲央行進行第七波選擇性信用管制後，19日央行強調「針對不動產貸款風險加強管理」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行進行第七波選擇性信用管制後，有民眾以「科目四」、「理財型房貸」等不同方式，來補足貸款成數不足的資金缺口，19日央行強調「針對不動產貸款風險加強管理」，專家解讀，白話就是不管用哪種方式，從金融機構借任何錢都不能用在購屋，堪稱打到痛點。

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央行19日舉行第四季理監事會議，雖然暫緩第八波信用管制措施，但央行總裁楊金龍表示，近期專案檢查發現，銀行有貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款等多項缺失，未來將持續加強辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，並要求銀行落實央行規定及改善缺失。

對央行將針對不動產貸款風險加強管理，銀行相關人士透露，之後除對貸款成數嚴查外，以往有民眾會透過「科目四」、「理財型房貸」、「增貸」等貸款方式，來補足第七波信用管制後的資金缺口，現在也被嚴控金流。

相關人士解釋，科目是聯徵上的類別，像是「科目一」為「購置型房貸」，民眾財力不足所以向銀行申請貸款，是最常見的貸款方式，錢直接進專戶，也無法違規使用。「科目四」為「週轉金」，在買房子的當下，買家已經用現金付清，或是貸款已經還清，再用房子當擔保品向銀行申請一般型房貸、或是理財型房貸。增貸則是透過既有房屋增加貸款金額，共同點就是可取得新資金運用。

以往銀行並不會嚴格追蹤增貸、週轉金、理財型房貸等資金要如何運用，相關人士舉例，早期這類貸款用途都寫買股票、投資理財，最後都跑去買房子，但在打炒房的基調下，「銀行嚴查金流，央行真的是打到痛點。」

▲央行加強金檢就是所謂「去槓桿」，現階段銀行貸款水位優先放款給純自住的首購族。（示意圖／記者張雅雲攝）

此外，各銀行定型化契約內都有加速條款，載明「借款人對金融業者所負債務，其實際資金用途與該業者核定用途不符時。」將會追回貸款金額。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，政府為避免投資客炒房，早在2010年就規定增貸不得用於購買房地產，現在再嚴格控管，不管是透過哪種名目，大顯神通從金融機購貸出的金流，只要用於自備款、還房貸，就踩到央行紅線。

《住宅週報》社長陸敬民表示，央行加強金檢就是所謂「去槓桿」，現階段銀行貸款水位優先放款給純自住的首購族，部分已購客面臨須補足貸款差額，若申貸戶已不能換約，建議第一戶先還掉剩餘貸款，以首貸身份申貸第二戶，或是與有足夠財力證明的二等親轉約，而自備款不足的民眾，建議暫緩購屋。

陸敬民直言，自從2023年《平均地權條例》上路後，禁止預售屋轉售，民眾自備款不足也無法換約出場，市場少了調節機制，預計明、後年房市只會出現更多購屋糾紛。

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