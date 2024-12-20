政策管制下「豪客購屋習慣變」　現金買豪宅比例逾4成

▲統計今年北市單價200萬元以上交易，有超過4成比例都用現金購買。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

《平均地權條例》修法，除了央行近期多次打房皆劍指高總價住宅，目前高價住宅貸款僅能3成，這也改變豪宅客購屋習慣。統計今年北市單價200萬元以上交易，有超過4成比例都用現金購買。

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央行近期多次打房皆劍指高總價住宅，也改變豪宅客群購屋習慣。住商機構據台北地政雲資訊，截至目前為止共有27筆單價逾200萬元的豪宅交易，集中於信義、大安、中山，其中有11筆皆未有貸款，也就是占比約41%的超級豪宅客皆以現金買房。

▲台北市2024年單價逾200萬元且無貸款的豪宅交易。（表／住商統計）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，自2020年以來央行推出共七波信用管制措施，其中針對高總價住宅的購屋貸款上限持續調降，至近期豪宅客若欲購置高總價住宅，最高僅能貸款3成。

另外，受去年《平均地權條例》修法影響，也難再以私法人名義購置豪宅。賴志昶說：「2大因素影響之下，金字塔客群如欲入主豪宅，有不少傾向於以現金直接購置。」

賴志昶補充：「豪宅客以現金購屋主要優點有2，一是可避免央行限貸困擾，並省去與銀行往來申貸環節；二是豪宅物件同時居住品質與資產配置需求，若長期持有可成為大筆資金的避風港。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「北市總價7000萬元以上到1億元以下的高價宅、單價200萬元以上且總價2億元以上的豪宅，這2種產品不同，買方往往也不一樣，後者買方基本上都屬於金字塔頂端客層，有時買豪宅『是真的不需要貸款』，作為置產或資金停泊處都習慣以現金購入，有時候與政策關聯性較低。」

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