房市將展硬實力　不動產聯盟揭2025代表字「硬」

▲中華民國不動產聯盟總會選出明年房市代表字。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「2024成為房市錯愕的一年，展望明年選出代表字『硬』，房市仍具基本面硬底子，面對經濟成本與通膨壓力，民眾也懂得置產的硬道理。」中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說。

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2024年房市在政府政策干擾下成為「最錯愕的1年」，展望2025年房市，中華民國不動產聯盟總會預測將呈現「價穩量縮」格局，並選出年度代表字「硬」，意指面對大環境挑戰，不動產業將展現「硬實力」。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示：「雖然國內人口數減少，但家戶數仍不斷增加，且全台平均屋齡33年，超過50年比例達13%，不少比例屬於屋況不良的無效供給，所以台灣擁戶數增加、安全換屋需求的『房市硬底子』。」

林正雄接著表示，綠色通膨將衍伸出預期買盤，股市成長獲利也將投入不動產，消費者都懂置產抗通膨的『投資硬道理』。他說：「面對經濟成本與通膨壓力，呼籲消費者停止觀望，2025將是消費者進場最棒的購屋『IN』時代。」





▲林正雄表示，呼籲消費者停止觀望，2025將是消費者進場最棒的購屋『IN』時代。（圖／記者張雅雲攝）

臺灣省不動產開發商業同業公會聯合會榮譽理事長黃啟倫表示，房地產成本堆疊，房價不可能下滑，雖然現在市場交易量縮，但呼籲有需求的消費者選好產品，仍可進場，「這10～20年，想到房價更便宜再買的人，最後都是一次又一次地失望。」

臺灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶則表示，919後房市交易急凍，看屋人數少之又少，預期明年小型建商將開始不推案，市場上只剩下資金足夠的建商，整體供給量縮，加上營建成本不墜，房價不會修正，「但買氣是否復甦難預測，端看政府政策。」

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