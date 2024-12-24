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魷魚遊戲入侵高雄灣　近1年周邊店面交易量倍增

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲韓國影集「魷魚遊戲」中巨型「英熙娃娃」，21日現身高雄港，掀起一陣旋風，再度點亮周邊觀光商機。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

韓國影集「魷魚遊戲」中巨型「英熙娃娃」，21日現身高雄港，掀起一陣旋風，單日吸引逾10萬人朝聖，為期16天活動再度點亮周邊觀光商機。據房仲統計，周邊商圈今年透天店面交易量，已比去年大幅增加超過1倍。

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高雄觀光行銷有成，不斷舉行大型主題活動帶入人潮，再度點亮商圈店面需求，知名影集《魷魚遊戲》第二季26日即將上線，高雄為台灣唯一宣傳城市，影片中「一二三木頭人」的英熙娃娃在高雄灣現身後引起民眾轟動，單日就湧入逾10萬人次。

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，近年觀光熱度暴增的高雄灣周邊高雄流行音樂中心與捷運鹽埕埔站商圈，今年透天店面交易量約為24棟，已相比去年大幅增加超過一倍，人潮帶入錢潮，周邊店面商機也進而受惠。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞指出，從捷運鹽埕埔站一路延伸到高流、駁二周邊，店面產品類型以透天居多，近期出租率有逐漸提升，尤以餐飲小店面最多，然而鹽埕商圈開發早，透天建物多60~70年以上超高齡老屋。▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2024南高雄觀光商圈透店交易量。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

如為主要幹道五福四路、大勇路、七賢三路、建國四路的臨路型店面，因聚客力高，總價與租金行情會較為亮眼，以五福四路上的2層樓50坪老透店，整棟帶租約開價約在5000萬元，投報率約2%以上，可當現成包租公，頗受投資人青睞。

除了英熙娃娃，住商不動產南區執行協理林棋博分析，今年高雄聖誕節還有一個觀光熱點，高達26公尺的巨型聖誕樹就在中央公園，每15分鐘還有泡泡雪花從樹頂飄落，從11月底開展至今，吸引大批觀光人潮湧入，觀察中央公園與新崛江商圈周邊，今年透天店面交易熱度同樣攀升，交易量相比去年已提升，增加約67%。

林棋博表示，隨商圈轉移北高雄，近幾年南高商圈人潮銳減，影響店面空置率提高，受大型主題活動、演唱會等帶動，不少商圈人氣復甦，此外，央行打炒房「管住不管商」，熱門商圈高收益的商用不動產，持續吸引置產族目光，也為熱門商圈店面買氣再添柴火。

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關鍵字：高雄魷魚遊戲商圈觀光房價店面台屋住商英熙

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