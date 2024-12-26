泰山土地現值調18%漲最多　「板信雙子星」16度登地王





▲新北地王由「板信雙子星大樓」以每坪約264萬元，第16度蟬聯。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

新北市2025年公告土地現值出爐，據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市上調5.99%，其中泰山區漲幅驚人，高達18%、其次則為土城9.7%。地王部分由「板信雙子星大樓」以每坪約264萬元，第16度蟬聯。

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新北市2025年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較2024年上漲5.99%。進一步觀察各縣市，泰山區漲幅驚人高達18%，其次則為土城區9.7%。

新北地政局表示，受惠捷運三環六線及多處整體開發區，如新泰塭仔圳、林口工一重劃區、土城司法園區區段徵收區持續推動，且各項都市計畫案、工業區立體化、都更三箭等利多政策，帶動新北人口、產業進駐發展，持續支撐價格上漲的趨勢。

▲新北市114年公告土地現值調幅排行。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，塭仔圳重劃區量體大，面積廣達397公頃，為新北市最大的市地重劃區，橫跨新莊、泰山兩區，第一期預計年底辦理土地分配草案說明，多家指標建商都已插旗虎視眈眈，其中不乏上市櫃、品牌建商，第一坡推案可能會在2025年，6字頭價碼應該跑不掉了。

新北地王依舊是新板特區的「板信雙子星大樓」，連續蟬聯16年，2025年公告土地現值每坪約264萬元。至於最低價土地為烏來區的保護區114年公告土地現值為每平方公尺160元。

新北地政局補充，2025年公告土地現值作業期間為2023年9月2日至2024年9月1日，「受近年臺商回流、整體低利環境影響，刺激熱錢不斷投入不動產市場，再加上近年通貨膨脹，使民眾普遍產生買房抗通膨之預期心理，致交易量增加。」

新北地政局補充，整體不動產市場因剛性需求存在，加上土地取得成本、營建施工成本大幅提高及同區域間產品比較效應等因素，使市場成交行情也呈現上漲。

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