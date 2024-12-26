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二手待售量升！　永慶葉凌棋：2025房價跌7~15%

▲▼ 永慶業務總經理葉凌棋 。（圖／記者項瀚攝）

▲永慶業務總經理葉凌棋認為，2025年剛需強勁的區域房價跌7~10%，過度投機炒作區則跌10~15%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「明年房市『量縮價跌』格局確立，剛需區價跌7~10%，炒作過熱區跌10~15%。」永慶業務總經理葉凌棋預言。他觀察，政府出來後市場交易量縮，屋主發現未來價格似乎要跌，「越晚賣、賣越低」，因此願意讓利出售，Q4房價就已開始轉跌了。

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據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024年Q4七都房價已由漲轉跌，且為全面反轉，跌幅介於1.6～4.5%之間。另外，二手待售量也呈現上升趨勢，以12月對比6月，全台待售量增加17%，預期未來還會繼續增加。

2025～2027年還有大量完工交屋潮，2022年全台建照逾18萬戶，新屋開工逾14萬戶，均創下歷史新高紀錄，預估2025～2027年預售屋預計完工戶數恐達40萬戶，使得市場新增供給大增。

▲▼ 。（表／永慶統計）

▲七都二手待售量統計整理。（表／永慶統計）

葉凌棋表示，在政府抑制房市政策祭出後，交易量大縮，加上在供給量增加的環境中，屋主發現未來價格似乎要跌，覺得「越晚賣、賣越低」，因此願意讓利出售，Q4房價出現走跌現象。

葉凌棋認為，在經濟情勢、房市政策、兩岸關係與地緣衝突4大變數影響下，預期2025年房市呈「量縮價跌」格局，全年交易量估27.8～28.8萬棟左右，較2024年減少18%至21%，將是近7年來交易量首度跌破29萬棟大關。

至於2025年房價走勢，葉凌棋指出，在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，展望2025年，剛需強勁的區域估跌幅7~10%左右，過度投機炒作的區域，房價則有10~15%的跌價空間。

不過，葉凌棋強調，蛋黃區中古屋不是常常都有貨，建議需求不是很急的消費者，觀望期不要超過6個月，「即便房價進入下跌趨勢，還是要看房，了解市場，才能鎖定到心儀的社區。」

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關鍵字：永慶葉凌棋房價下跌跌幅待售買房房市

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