10萬交屋潮占據房貸資源　建商指：2025中古屋價量俱跌

▲賴建程（中）認為，2025年是預售購屋甜蜜點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「明年大量交屋潮湧現，在房貸資源排擠下，預期中古屋價量下跌；而預售不受房貸緊縮影響，且因為價格凍漲，反而是購屋甜蜜點，因為2026、2027年後又會漲起來了。」科達建築董事長賴建程說。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

科達建築董事長賴建程表示，明年將出現近年來最大交屋潮，初步估計有10萬棟量體，由於過去預售購入價格便宜，一定會有屋主讓利，剛需自住客可以進場；而中古屋就比較尷尬，銀行限貸令真正發酵會在2025上半年，在房貸資源有限的排擠效應下，可能會出現價量下跌。

至於預售市場，賴建程表示，在房貸緊縮的環境下，預售不受影響，買氣可能有所上升。價格方面，2025年處於凍漲，對消費者來說反而是購屋甜蜜點，尤其是付款彈性較大、低總價的預售建案。

整體房市長期來看，賴建程仍抱樂觀態度，首購族剛需仍在，也是目前央行重視族群，加上境外資金匯回專法首批台商回台資金已解禁，以及AI技術發展等，因此仍看好台灣經濟面表現。

賴建程表示，科達建築未來2~3年將推出200億元案量，明年329檔期首先推出的是「科達大巨蛋危老案」，位於八德路三段、光復南路，255戶總銷達100億元，另外下半年也預計推出「科達三重仁義案」總銷約40億元。

▲預售價格由建商而定，較難因為目前幾個月買氣下滑就要降價。（示意圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌也認同賴建程觀點，他說：「市場量縮、房市轉空之際，加上銀行房貸滿水位，中古屋房價下跌反應會比較快，因為每位屋主狀況不同，有讓利下車的、有看壞房市的、也有急缺錢的。」

至於預售屋，何世昌說：「價格由建商而定，難因為目前幾個月買氣下滑就要降價，尤其是近年土地、營建成本皆高，建商還是會盡力撐價，但影響未來房市表現的關鍵還是區域供需，供給量過大、過去買盤籌碼較亂（投資客多）的區域就得多留意。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析