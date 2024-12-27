高雄「買舊卡划算」1區5→3字頭　最高單價差約20萬

▲房仲統計高雄行政區今年中古屋與預售屋每坪成交均價，前金新、舊價差每坪高達約20萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年受產業進駐助攻，帶動房價上漲，房仲集團統計高雄行政區今年中古屋與預售屋每坪成交均價，發現中古、預售屋的單坪價差幅度，以小港居冠，價差最高達67%，而前金則是新、舊價差每坪高達20萬元，吸引小資族買新不如買舊。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，小港區今年中古、預售屋單坪均價分別為30萬元、18萬元，價差幅度高達67%，是高雄價差幅度最高的行政區，其次為前金、鼓山區名列單坪價差幅度最高前三名，其中位處高雄市中心的前金區，中古、預售屋單坪價差達約20萬元，為高雄行政區最高。

台慶不動產小港漢民康莊加盟店東麥家豪指出，小港因有小港國際機場設立及眾多工業區，能使用的住宅用地本就稀少，且就業人口的居住需求造就剛需強勁，加上捷運紅線延伸至林園工業區、預計2035年完工的機場擴建計畫，有望大幅提升就業人口，帶動房價上漲。



目前小港區中古屋主要為屋齡20年以上的大樓、透天厝，每坪均價約15~20萬元，麥家豪坦言，因住宅用地珍貴、加上當地剛需強勁，讓預售屋價格直接站上3字頭，凸顯中古屋1字頭的經濟實惠。

行政區 2024預售屋每坪成交均價 (萬元/坪) 2024中古屋每坪成交均價 (萬元/坪) 中古屋 vs. 預售屋價差幅度 小港區 30.0 18.0 67% 前金區 50.0 30.4 65% 鼓山區 51.7 32.5 59% 三民區 42.3 26.8 58% 岡山區 33.1 21.3 55% 苓雅區 40.6 26.3 54% 鳳山區 34.3 23.0 49% 新興區 38.2 25.9 48% 左營區 43.8 30.1 45% 大寮區 24.5 17.0 45%

▲高雄市十大預售、中古屋價差幅度行政區 。資料來源：實價登錄買賣備查資料；永慶房產集團彙整。 （ETtoday製表）

而「前金區」位於高雄市中心，中古、預售屋單坪分別為50、30萬元，價差竟達高達約20萬元，為價差最高的區域。永義房屋高雄八德站前加盟店長黃建凱表示，前金發展時間早，區域內有多個政府機關、文教設施，也有大型公園、百貨公司、夜市等商圈，生活機能相當完備。

黃建凱說明，區內中古屋主要為30年以上物件，每坪均價30~35萬元之間，相對於站上5字頭的預售屋，價格相當有競爭力。加上位處高雄市中心，銜接南、北高雄及捷運助攻，對於通勤族相當便利。眾多因素加乘，前金區中古屋成為許多追求生活機能的首購、小資族理想目標之一。

而高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鼓山區內有近年高雄最熱門的農16、美術館重劃區，中古、預售價差幅度也達59%，位居高雄第三，受新案不斷創新高影響，預售價格最高達84.7萬元，與中古屋價差逐漸拉大，不少民眾看準該區生活機能發達，中古屋價格也穩健上升。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析