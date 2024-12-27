房貸資金緊縮　農漁會申貸人數創新高「占比逼1成」

▲統計9月農漁會信用部單月房貸請人數達2767人，創歷史新高。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者項瀚／台北報導

銀行滿水位，不少購屋人為跳脫遙遙無期的申貸排隊人龍，無奈之下轉往其他金融機構。統計9月農漁會信用部單月房貸請人數達2767人，創歷史新高，占整體房貸人數比例達9.8%。

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住商機構觀察聯徵中心數據，9月主要金融機構授信房貸中，依然以銀行申貸人數與金額為最大宗，但發現農漁會信用部9月共2767人申請房貸，平均授信餘額達792.8萬元，雙雙創下歷史新高。





▲2024年9月各金融機構房貸授信相關統計。（表／住商機構整理）



據觀察歷年來農漁會信用部單月房貸請人數，大抵落在1500人上下，過去僅在2015年12月突破2000人大關，近期直至2023年12月睽違約8年再突破2000人大關，此後至今年除工作日較少的2月，其餘月份皆維持逾2000人的高檔，

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「過去農漁會申貸人多位處都會區以外區域，但近期受限貸令等衝擊，使該類機構往來客戶大增，成為限貸風波避風港，房貸人數占比達快近1成。」

▲農漁會信用部歷月申貸人數整理。（圖／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充：「在銀行滿水位問題難解情況下，銀行方難免嚴選客戶，甚至調高房貸利率，以今年9月為例，全體銀行平均利率已達2.24%，為自2012年以來新高，因此讓其於金融機購，成為申貸碰壁民眾的新嘗試方向。」

徐佳馨說，農漁會為平均申貸利率與銀行相比也頗具競爭力道，使其成為此波滿水位風波的避風港，「建議一般購屋民眾，若近期預售交屋在即，或購置中古屋申貸受阻，可多尋覓各金融體系，先求有、再求好，才能順利交屋不致違約。」

金門地政士所長蕭琪琳補充，過去向農漁會、信用合作社位申請房貸的客戶，除了本身的會員資格外，大多都是因為相對熟悉，比較有「人情味」，也有更多討論的空間，像是貸款額度有機會拿到更高，而目前銀行放貸水位滿，預期也會有更多客戶轉向農漁會、信用合作社。

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