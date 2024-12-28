當銅板美食變成鈔票美食　專家看：「迺夜市」面臨生存戰

▲發展成大型觀光夜市的商圈，近年不論是受到疫情、消費型態轉變都逐漸式微。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「迺夜市」是不少人小時候最期待的事，但過去知名的觀光夜市，北部有士林夜市、師大夜市，中部有逢甲夜市，這些發展成大型觀光夜市的商圈，近年不論是受到疫情、消費型態轉變都逐漸式微，長拓不動產董事長林文進就曝3大關鍵。

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林文進說：「大環境來看，夜市這種型態的商業模式，會越來越不理想，從今開始算，若目前夜市的產值可能從100%，未來只會剩下35%，另外，交通是影響商圈變化、人口移動的重要因素，以台中逢甲夜市來說，目前正在興建的大眾交通網，逢甲地處核心卻沒有捷運站經過，影響就會很劇烈。」

他說受到「疫情、網購、消費習慣」的改變，夜市型態的生存戰現在才要開打，以前的人去夜市找好吃的銅板美食，但現在這些銅板美食創新機會變小，價位也從銅板變成鈔票美食，當然每個人都有嚐鮮的心態，但要能持之以恆對於商家來說，就需要龐大的消費力。





▲「迺夜市」是不少人小時候最期待的事。（圖／記者陳筱惠攝）

另外台灣普遍民眾生活水平與教育程度提升，大家對夜市的觀感還是落在擁擠、髒亂，但近年外國觀光客比例降低，約只剩禮品有商機，要整個轉型得仰賴政府推動，朝向國際性如大阪心齋橋的方式，打造一個乾淨又能結合觀光型態的新型夜市。

不過曾創下百億營業額的逢甲商圈逢甲夜市，近年受到疫情重創，也開始整頓商圈型態，市府交通局與建設局利用打造路平機會，調整道路車道配置，不但保留原有道路雙向四車道並兼顧停車需求，同時規劃出總長700公尺、寬1.5公尺標線人行道，提供學生、逛街人潮不受阻撓的通行空間，也獲得高度評價。

逢甲商圈管委會主委王朝藝則指出，每年逢甲商圈都會統計，逢甲攤商數量多半維持在1800家左右，逢甲商圈其實是一個指標性商圈，許多創新創意的產品都會選擇在這裡進行發芽、露出。

雖然目前受到景氣影響，其實來勢還是相當樂觀，我們針對整體環境的變化，商圈也能快速的因應與轉型，未來還有更多大型的宣傳，並結合在地知名店家的活動，讓商圈能夠持續蓬勃。

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