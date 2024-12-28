ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

當銅板美食變成鈔票美食　專家看：「迺夜市」面臨生存戰

▲▼ 逢甲夜市地標建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲發展成大型觀光夜市的商圈，近年不論是受到疫情、消費型態轉變都逐漸式微。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「迺夜市」是不少人小時候最期待的事，但過去知名的觀光夜市，北部有士林夜市、師大夜市，中部有逢甲夜市，這些發展成大型觀光夜市的商圈，近年不論是受到疫情、消費型態轉變都逐漸式微，長拓不動產董事長林文進就曝3大關鍵。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

林文進說：「大環境來看，夜市這種型態的商業模式，會越來越不理想，從今開始算，若目前夜市的產值可能從100%，未來只會剩下35%，另外，交通是影響商圈變化、人口移動的重要因素，以台中逢甲夜市來說，目前正在興建的大眾交通網，逢甲地處核心卻沒有捷運站經過，影響就會很劇烈。」

他說受到「疫情、網購、消費習慣」的改變，夜市型態的生存戰現在才要開打，以前的人去夜市找好吃的銅板美食，但現在這些銅板美食創新機會變小，價位也從銅板變成鈔票美食，當然每個人都有嚐鮮的心態，但要能持之以恆對於商家來說，就需要龐大的消費力。

▲▼ 台中,夜市,收攤,地目,合法,檢舉,租金,建商，總站夜市,太原夜市,太平洋夜市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「迺夜市」是不少人小時候最期待的事。（圖／記者陳筱惠攝）

另外台灣普遍民眾生活水平與教育程度提升，大家對夜市的觀感還是落在擁擠、髒亂，但近年外國觀光客比例降低，約只剩禮品有商機，要整個轉型得仰賴政府推動，朝向國際性如大阪心齋橋的方式，打造一個乾淨又能結合觀光型態的新型夜市。

不過曾創下百億營業額的逢甲商圈逢甲夜市，近年受到疫情重創，也開始整頓商圈型態，市府交通局與建設局利用打造路平機會，調整道路車道配置，不但保留原有道路雙向四車道並兼顧停車需求，同時規劃出總長700公尺、寬1.5公尺標線人行道，提供學生、逛街人潮不受阻撓的通行空間，也獲得高度評價。

逢甲商圈管委會主委王朝藝則指出，每年逢甲商圈都會統計，逢甲攤商數量多半維持在1800家左右，逢甲商圈其實是一個指標性商圈，許多創新創意的產品都會選擇在這裡進行發芽、露出。

雖然目前受到景氣影響，其實來勢還是相當樂觀，我們針對整體環境的變化，商圈也能快速的因應與轉型，未來還有更多大型的宣傳，並結合在地知名店家的活動，讓商圈能夠持續蓬勃。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：夜市轉型商圈觀光銅板美食

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸敬民／炒股有輸有贏　投資置產與炒房客最大差異在哪

房價高漲，民眾不了解投資置產跟炒房的區別，常常混為一談，尤其是2020年有預售案出現民眾抱著「現金搶房」，讓內政部政務次長花敬群震怒，喊出那句「房子是拿來住的，不是拿來炒的。」名言後，就讓投資與炒房畫上等號。

6分鐘前

當銅板美食變成鈔票美食　專家看：「迺夜市」面臨生存戰

「迺夜市」是不少人小時候最期待的事，但過去知名的觀光夜市，北部有士林夜市、師大夜市，中部有逢甲夜市，這些發展成大型觀光夜市的商圈，近年不論是受到疫情、消費型態轉變都逐漸式微，長拓不動產董事長林文進就曝3大關鍵。

1小時前

逢甲商圈傳奇人物Uncle Sam　永記13年前9億買麥當勞失利

在逢甲商圈買賣、租賃，經手案件超過60件的長拓不動產董事長林文進，人稱Uncel Sam，他也透露約在2008年他開始轉入大型商圈開發，當時看準台中逢甲夜市、一中商圈商機蓬勃，親曝曾以9.3億元出價逢甲知名地標大樓。

2小時前

中研院調查2成租金補貼房東漲租　國土署：僅6％租金上漲

針對中研院日前調查，17.1%的受訪租客申請過租金補貼，約有24.3%的受訪房東調漲房租。對此，國土署強調，租金補貼政策對申請者設有限制，受補貼者通常承租屋齡較高的物件，並非外界關注的新屋或新古屋。

14小時前

113年第2季待售新屋緩減至10.3萬　內政部：待售新成屋仍多

內政部19日表示，全國待售新成屋自111年第1季逐季攀升，113年第1季增至10萬7,667宅，113年第2季緩減至10萬3,130宅，113年第1、2季分別為統計以來新高與次高，若與上年同季相較，6都均增加，並以南部增幅較大，顯示市場待售新成屋仍多，提醒民眾購屋時可理性評估選擇。

15小時前

中國11月房價跌幅全面縮小！　分析指將觸底反彈

中國國家統計局今日公布數據顯示，中國一二三線城市11月房價，無論新成屋或中古屋價格降幅與去年同期相比均縮小，為今年來首次。分析指出，價格數據連續2個月改善，是房市觸底反彈的積極訊號。

15小時前

爸媽繼承「台北蛋黃區房」　她急問1句！網笑喊：不然賣給我

一名女網友日前表示，爸媽最近告知，他們繼承了一間位在台北蛋黃區的房子；不過，她卻忍不住歪樓，質疑「50年老屋能住嗎？」話題掀起一陣討論，網友們紛紛笑回，「老實說整棟垮掉更值錢。」

16小時前

住宅市場降溫　專家：這類產品將是下一個資金避風港

央行近期打炒房動作積極，9月祭出第七波信用管制後，住宅市場買氣受到明顯影響。然而，政府的打房策略明確聚焦於住宅市場，商用不動產的貸款成數並未受限制，形成了截然不同的市場環境。

16小時前

10萬交屋潮占據房貸資源　建商指：2025中古屋價量俱跌

「明年大量交屋潮湧現，在房貸資源排擠下，預期中古屋價量下跌；而預售不受房貸緊縮影響，且因為價格凍漲，反而是購屋甜蜜點，因為2026、2027年後又會漲起來了。」科達建築董事長賴建程說。

17小時前

房貸資金緊縮　農漁會申貸人數創新高「占比逼1成」

銀行滿水位，不少購屋人為跳脫遙遙無期的申貸排隊人龍，無奈之下轉往其他金融機構。統計9月農漁會信用部單月房貸請人數達2767人，創歷史新高，占整體房貸人數比例達9.8%。

18小時前

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

團膳大廠破產！　同業1.6億拍..

萬華預售案驚見單價突破140萬..

逢甲商圈傳奇人物Uncle S..

爸媽繼承「台北蛋黃區房」　她急..

八里站上4字頭　代銷：新北市新..

住宅市場降溫　專家：這類產品將..

當銅板美食變成鈔票美食　專家看..

老闆辭職當房東　仁武在地20年..

傳建商總裁砸逾20億收中捷南屯..

獨創炸蛋炒飯吸客　高雄知名海鮮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸敬民／炒股有輸有贏　投資置產..

當銅板美食變成鈔票美食　專家看..

逢甲商圈傳奇人物Uncle S..

中研院調查2成租金補貼房東漲租..

113年第2季待售新屋緩減至1..

中國11月房價跌幅全面縮小！　..

爸媽繼承「台北蛋黃區房」　她急..

住宅市場降溫　專家：這類產品將..

10萬交屋潮占據房貸資源　建商..

房貸資金緊縮　農漁會申貸人數創..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366