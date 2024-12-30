曾開價80億喊賣未果　台中李方艾美又要賣「提3大限制」

記者陳筱惠／台中報導

位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」委託公開標售，引發各界人士關注，實際詢問代標業者，業者表示，目前產權人與李方正在會議，且此標有3限制，包含標單有價購買、僅限法人購入且法人資本額10億元以上，並採售後回租10年以上條件。

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▲位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」公開標售，引起熱議。（圖／記者陳筱惠攝）

「李方艾美酒店」全棟地上24層，土地面積約824坪、建物總樓地板面積超過1.5萬坪，有228間客房、7個餐廳。該棟建物在2013年由李方酒店集團砸下24.6億元買下，並於2015年變更為李方艾美酒店，創下台中最大宗飯店投資案，但該建物一路波折，一直到2022年才正式揭牌試營運。

▼台中中區李方艾美建物交易小檔案

時間 買賣過程 備註 基本資料 土地約824坪、地上24層、房間數228間 過去為「金沙大樓」、中區第一高樓 2013年 李方酒店集團斥資24.6億元購入 2015年 更名為李方艾美酒店，創下台中最大宗飯店投資案 一直無開幕訊息 2020年 開價80億元 無人出手 2021年 季節開發採用信託方式，將全棟移轉給胡姓自然人、同年釋出整棟月租金1800萬元求租 創下台中飯店最高紀錄，無人承租 2022年 李方酒店正式開幕 2024年底 傳出整棟標售、採售後回租 傳開價百億元

在取得產權到正式開幕的9年間，2020年中李方酒店也曾傳出整棟要出售，當時開價80億元無人問津；2021年3月改為全棟出租，押金1.06億元、月租金開價1800萬元，創下台中飯店最高紀錄，也沒有一家同業能接手。經查網路訂房平台，2~3月份「李方艾美酒店」假日時房價落在6000~8000元，平日房價約5500元左右。

經查，目前該棟建物產權由季節開發有限公司採用信託方式，將全棟移轉給胡姓自然人，而實際持有者自2021年後一直是這位胡性自然人，實際詢問代標業者普華國際不動產執行董事田揚名：「本標售意外掀起市場關注相當意外，但目前業主與營運端開會中，不方便代為回答。」

▲位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」預計明年4月開標。（圖／記者陳筱惠翻攝）



不過田揚名透露：「此次業主基於拓展其他縣市飯店生意的資金需求，才會以公開標售方式公開，此標有3限制，包含標單有價購買、僅限法人購入且法人資本額10億元以上，且會採取售後回租至少10年以上的方式。」

《住展》發言人陳炳辰指出：「若以過去傳出的押金1.06億元、月租金1800萬元、15年租期回推，依照4%的投報率，底價約在81億元，與過去開價相符，此價位再加上不動產增值、李方已正式營運且帶租約的緣故、如今市場傳出百億元其來有自。」

▲市場傳聞該棟建物開價百億元。（圖／記者陳筱惠攝）

陳炳辰認為：「實際價位仍是偏高，如今台中觀光績效也因國人往國外觀光，或是其他縣市大巨蛋效益，稍顯差強人意，飯店如今經營不到2年又求售，或許在最後的價格或是等待有緣人上還得有所觀察。」

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