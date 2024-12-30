2025房市代表字「盤」　信義：房價要看股市臉色

▲曾敬德認為，明年房市代表字是「盤」，房市盤整機率較高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

「2024房市代表字是『嚇』，上半年好得嚇人，下半年轉折嚇人，2025則認為是『盤』，認為房市將走盤整格局。」信義房屋專家說。他補充，明年房價表現一部分要取決於股市臉色，若股市持平，沒有太劇烈變動，那房市盤整機率高。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024年房市代表字是「嚇」，上半年好得嚇人、下半年轉折地嚇人，且都與房市政策有關，上半年受到新青安帶動，價量齊揚，而9月19日央行選擇性信用管制上路後，市場快速反轉，交易量急凍。

展望2025年，曾敬德認為，房市代表字為「盤」，預期整體將呈現盤整格局。首先交易量能部分，會比2024下半年好一點，畢竟919政策剛出，市場多少比較恐慌，需要時間消化，但預期交易量能仍還是相對低迷。

價格方面，曾敬德認為：「將看股市臉色，因為這波房市走升，除了新青安政策，很大一部分也是由股市資金所帶動，若2025年股市持平，房市盤整機率高，但若股市顯著往下走，那麼需要錢的人會變多，可能稍微讓一點價，使價格往下走。」

▲曾敬德認為，明年房價表現要看股市臉色。（示意圖／記者李毓康攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，以台灣人的理財習性來看，股房連動現象明顯，過去很多人會進行所謂的股房套利，但在銀行房貸限縮的環境下，這樣的狀況將變少，認為明年除非股市大好，不然交易量、房價不可能往上走。

徐佳馨認為，目前房貸資金緊縮狀況未解，預期明年Q2開始，房價可能會出現修正，但幅度不會太大，蛋黃區在5%以內，外圍區域則在10%以內。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

信義房屋更多相關新聞