自然人合買2.8億台南汽車展示中心　前屋主持有17年獲利2.2億

▲台南東區前汽車展示中心，撤出約1年，去年9月出現轉手交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

市區寸土寸金，大型店面不多，據實登揭露，台南東區前汽車展示中心，撤出約1年，去年9月出現轉手交易，一查買方為5位自然人，總價高達2.8億元，原屋主加上配偶，一共持有17年，獲利2億2853萬元。信義房屋專家表示，鐵路地下化完工將帶動區域店面行情。

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「強頂汽車」位於東區中華東路三段，2019年開幕，專門銷售賓士、BMW等各式進口名車，2024年撤出後，該店空置至今。根據實登，9月出現成交紀錄，地坪308.55坪、建坪606.5坪，為地上2樓透天，屋齡34年，總價為2億8695萬元，換算地價單坪約93萬元。而租金實登未揭露。據了解，由5位自然人購入。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，該店2007年債權人因「給付借款」強制執行曾遭法拍，11月一拍就拍出，當時由自然人以5842萬元得標，2023年贈與配偶。換言之，原屋主加上配偶，一共持有17年，獲利2億2853萬元。

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，該店正對中華東路陸橋，東區為早期發展生活圈，中華東路沿線商家林立，大面寬、大地坪的店面不多，該筆交易若排除國賓影城等特殊交易，為2024年東區最貴店面，也算符合區域行情。在地仲介預估，月租金約30萬元。

▲該店2019年開幕，專門銷售賓士、BMW等各式進口名車，2024年撤出後，空置至今。（圖／翻攝自Google Maps）

信義房屋崇明店主任謝涵伃表示，台南近年具鐵路地下化利多，若照計畫，2026年底完工後，中華東路陸橋將會拆除，增加陸橋兩側店面能見度，商圈也會更繁榮，區域成交地價換算約為90萬元。

謝涵伃指出，中華東路因人車潮多，生活機能佳，空租率也不高，因為具保值、租金等效益，東區近年大型店面釋出率也不高，鐵路地下化完工後，後續還有捷運設立等利多，預估未來還會有通車慶祝行情。



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