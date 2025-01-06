高雄街頭看板「我們沒有倒喔」引熱議　近況揭曉：原地升級

▲有網友在臉書粉專PO出整面巨大的「我們沒有倒喔」帆布廣告，並表示「我們不會去買！」引來不少網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

央行祭出信用管制後，房市冷清，有網友在臉書粉專PO出整面巨大的「我們沒有倒喔」帆布廣告，並表示「我們不會去買！」引來不少網友熱議，還有民眾留言「蛇年到，房市倒。」釣出不少在地網友透露，該店是重新整修裝潢，目前已重新營業。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象 在地：通勤時間看熱區

有網友在臉書《路上觀察學院》貼出1張建築照，整面巨大的「我們沒有倒喔」帆布廣告，並表示「我們不會去買！」由於今年碰上央行信用管制，不少網友誤以為是否即將倒店，開玩笑留言「銀行不放融貸，沒錢蓋了玩完了」、「房子不倒房東倒」、「蛇年到房市倒」。

▲該店位於左營區明誠二路，2024年重新整修圍起一片巨大圍籬，整修完成後原地升級。（圖／記者張雅雲攝）

釣出不少在地人留言，直呼是「餐廳改裝公告，而且改裝完營業有好幾個月了。」也有網友妙回「這是餐廳整修到底跟房價有什麼關係」。

該店為「爭鮮PLUS-明誠店」位於左營區明誠二路，2016年開幕，2024年重新整修圍起一片巨大圍籬，整修完成後原地升級，除了原有迴轉台，還增加「直送列車」的升級版爭鮮，吸引不少在地人用餐，每到用餐時刻常常一位難求，該店實登交易、租賃均查無記錄，在地仲介預估，月租金落在25~30萬元。

▲一代店2016年開幕一代店，釣出不少在地網友透露，該店是重新整修裝潢，目前已重新營業。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄市代銷公會理事陳揚智表示，從博愛路到自由路的明誠二路是最熱鬧的一段，從早到晚都能提供消費人口，也是北高最熱鬧的主要幹道之一，人、車流相當旺盛，廣告效益極佳，不少餐飲業已在地經營多年。

陳揚智表示，沿線店面因收租穩定成房東金雞母，看準租金收益佳，屋主惜售釋出量也不多。以目前商圈行情來看，明誠二路沿線店面地坪單開價落在120~150萬元上下，主力透天店面地坪約30坪，屋齡15~30年，整棟月租金約6~8萬元。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象 在地：通勤時間看熱區