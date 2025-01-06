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桃大建設年終感恩晚會桃園會展中心登場　與住戶同歡今年開桌席數再創新高

▲▼尾牙,桃大建設,桃園會展中心,在地,住戶。（圖／業者提供）

▲桃大建設年終感恩晚會，在2025年初於新落成的桃園會展中心登場，有超過400桌的開席數。

圖、文／桃大建設提供

闊別多年，桃園地產界知名的歲末活動──桃大建設年終感恩晚會，在2025年初於新落成的桃園會展中心登場，不僅是桃園會展中心落成後首度舉辦的企業尾牙，更是桃大建設前進青埔後首度舉辦的感恩晚會，超過400桌的開席數與滿場歡笑互道新喜之聲，更展現桃大旗下所有住戶們的超高認同度。

桃大建設是在桃園深耕超過35年的知名開發商，且一直將「在地深耕」作為核心價值，因此所有建案均專注於桃園。雖然身為桃園在地開發商，桃大始終關注世界城市發展與建築美學的趨勢，並深信「一座建築就是一個城市的遠見」。桃大建設希望帶給大家的不僅是一間房子、一棟建築，而是一個真正的「家」。

桃大建設舉辦年終感恩晚會的初心，源自我們對「家」的深刻理解與期望。在桃大建設成立初期，員工人數不多，董事長夫人有感於年終尾牙不應僅是內部同仁的聚會，便萌生了「何不也邀請住戶一同參與」的想法。透過這樣的形式，不僅讓場面更加熱鬧，更拉近與住戶的距離，彼此分享家的溫暖與歡樂。

事實上，桃大建設近年已從八德跨足青埔，如今在青埔已陸續推出「桃大然」、「桃大允」、「桃大詠」、「桃大玥」、「桃大真」口碑之作，桃大家族成員更因此增加上千人，感恩晚會開桌席次也從上屆300桌擴大到400桌，這樣持續且大型的建商感恩餐會充分展現了桃大建設對顧客和社區的重視與承諾，在建築業界堪稱首創。

一如既往，桃大建設秉持著「感恩、回饋、讓社會更美好」的理念，在每年感恩晚會上帶頭做公益捐贈，也邀請桃大家族共襄盛舉。桃大建設長期參予由桃園市政府社會局與八德區公所舉辦的低收入戶寒冬送暖活動，並為每戶提供加菜金。同時桃大建設與華山基金會合作超過15年，每年認購愛心年夜飯，為獨居與弱勢長輩送上節日的關懷與溫暖，讓他們在寒冷的冬季感受到家的溫馨。

展望2025年，桃大建設依舊秉持「在地深耕」的價值，持續推動建築美學於市，預計在八德將有新案推出，而在青埔更將首次跨足商辦規劃與興建。珍惜與土地的每一份緣分，實踐「以家為本」的理念，繼續以熱忱行動傳遞「只有在地人最了解在地人」的溫暖在地價值。

關鍵字：尾牙桃大建設桃園會展中心在地住戶

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